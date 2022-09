El tajante comentario de Guillermina Valdés sobre Marcelo Tinelli: "No"

Guillermina Valdés se refirió a su relación con Marcelo Tinelli y lanzó un contundente mensaje. Qué pasa entre la actriz y el conductor de El Trece.

Guillermina Valdés hizo una sorpresiva declaración sobre su relación con Marcelo Tinelli. Luego de ver una publicación en Twitter, la actriz y modelo lanzó un fuerte comentario sobre el conductor de Canta Conmigo Ahora (El Trece) y causó sorpresa en la farándula argentina.

A través de su cuenta oficial de Twitter (@guillevaldes), Guillermina cruzó al sitio Primicias Ya por afirmar que tuvo un acercamiento con Tinelli. "Que viva el amor. El llamativo ida y vuelta entre Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés que alimenta rumores de reconciliación", indicaron en dicho medio.

Lo cierto es que en la nota publicada aseguraron que hubo un cruce de palabras entre la expareja, que llegó a su final tras 9 años. Por un lado, Marcelo subió una historia afirmando: "¿Qué perdemos con intentarlo?". Por otra parte, la modelo indicó: "Cabeza alta. Vista al frente. Sonrisa hasta donde alcance. Todo va a estar bien". Y agregó: "Lindo atardecer con mis bombones".

Frente a esto, en dicho medio de comunicación dieron a entender que el animador y Valdés se reconciliaron. Por lo tanto, Guillermina fue tajante y le contestó de manera contundente por Twitter: "No".

Los mensajes de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés en Instagram

La historia de Instagram que publicó Marcelo Tinelli.

La historia de Instagram que publicó Guillermina Valdés.

Qué dijo Guillermina Valdés tras cortar la relación con Marcelo Tinelli

Tras la ruptura con Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés habló de su empoderamiento como mujer, del momento de plenitud consigo misma del que disfruta en el presente y reveló si está acompañada sentimentalmente. "Me llevo muy bien. La señora me dijo que estaba bien, así que vamos a confiar en la señora. Desmentimos todos los rumores que tenés. Es la primera vez en cuatro meses y medio que estoy sola. Sola, sola, hace cuatro meses y medio. Nadie me cree", comenzó la celebridad en diálogo con Gente. Y agregó: "No necesito un hombre para estar preciosa. ¿Qué es eso?".

Valdés habló sobre la actitud que Candelaria Tinelli tuvo con ella en las redes sociales, al dejarla de seguir en Instagram. "Me parece que me dejó de seguir pero después me siguió de nuevo. Yo no la dejé de seguir nunca. La adoro. Siempre estuvo todo ok. Capaz que se le disparó ahí el dedito sin querer", aclaró al respecto la exesposa de Sebastián Ortega.