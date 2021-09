El sorpresivo regalo del Tucu López a Sabrina Rojas

El Tucu López le hizo un romántico regalo a Sabrina Rojas en la previa del estreno de Desnudos, la obra que la actriz comparte con su ex Luciano Castro.

Luis Tucu López sorprendió a Sabrina Rojas con un romántico regalo por su debut en Desnudos el jueves pasado, la obra en la que comparte cartel con su ex Luciano Castro, entre otros importantes actores. La actriz y modelo agradeció el tierno gesto mostrando el regalo en sus historias de Instagram, donde también se lo agradeció a su novio, con quien confirmaron recientemente en público que está en pareja.

Tanto la separación de Luciano Castro de Sabrina Rojas como la confirmación de la relación de ella con el Tucu López son dos de los temas que más páginas se llevaron en las últimas semanas en los principales programas y portales de espectáculos. Aunque todavía se muestran un poco reacios a ponerle un título a su vínculo, lo cierto es que la pareja que formaron López y Rojas parece avanzar, algo que se encargaron de ir mostrando cada vez más en sus redes sociales en los últimos días. Por eso no sorprendió que la actriz mostrara el tierno regalo que le hizo el locutor por el estreno de Desnudos.

"Feliz estreno hermosa", se podía leer en la tarjeta que acompañaba al impresionante ramo de flores que el Tucu López le envió a Sabrina Rojas en la previa al estreno de la obra que la actriz protagoniza con su ex Luciano Castro, Gonzalo Heredia, Brenda Gandini, Luciano Cáceres y Mey Scápola. Feliz con el tierno gesto, Rojas le sacó una foto al regalo, etiquetó al locutor radial y le escribió: "Sos todo lo que está bien". La propia actriz reveló hace unos días que no tenía reparos en mostrar su vida amorosa ya que es "una mujer libre".

Tucu López habló sobre la posibilidad de abrir la pareja con Sabrina Rojas

Luis Tucu López definió de forma contundente cómo es su relación con Sabrina Rojas ante los rumores de que se trataría de una "pareja abierta" ya que el último fin de semana se vio una imagen en la que se veía al locutor muy cerca de Juana Viale. "Con Sabri nos estamos viendo muy seguido. Ya está, todo es armonía y felicidad", comenzó explicando sincero el locutor en diálogo con Intrusos. "No le ponemos título, o sí, depende, no sé yo no le ando poniendo título a nada en general en la vida pero estamos juntos", siguió López, aunque lo más interesante de la nota llegaría instantes después. "Sí, estamos nosotros con nosotros, es un vínculo de uno y uno. Estamos juntos, somos pareja", sumó el locutor ante la consulta de si tenían "exclusividad".