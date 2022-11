El sentido mensaje de La China Suárez a Chapu Martínez: "Fracasados que envidian"

La China Suárez le envió un sentido mensaje a Chapu Martínez por las miles de amenazas y todo el hate que recibió en los últimos días.

Martín "Chapu" Martínez compartió el sentido mensaje que le envió Eugenia "La China" Suárez por Instagram luego de que contara la cantidad de amenazas que recibió por parte de miles de usuarios que lo culparon de la derrota de Argentina ante Arabia Saudita. "Son fracasados que envidian", aseguró la actriz en el texto que le escribió al humorista.

Conocedora de lo que es recibir acoso en las redes sociales, "La China" sorprendió a todos sus seguidores al compartir una historia hablando del hate que no para de sufrir "Chapu" Martínez desde hace varios días. "Un chico que lo único que hace es subir videos para que la gente se ría. Esto DEBE cambiar", escribió la actriz, enojada con las amenazas que recibió el humorista.

Pero eso no fue todo porque "La China" también le envió un mensaje privado a Martínez. "No me conoce, jamás me vio y tal vez soy un desubicado por subir una conversación privada, pero esto es ser un ser humano del carajo. Gracias por el amor para mí y mi familia", posteó el humorista en sus historias de Instagram, donde compartió una captura de pantalla de lo que le escribió la actriz.

"Yo sé que es difícil, pero esa gente NO ES LA VIDA REAL. Créeme, yo sentí que me apedreaba un país entero, y me salvó entender que no existen", le envió la ex Casi Ángeles en apoyo. En ese sentido, "La China" Suárez agregó: "Disfruta. Son fracasados que envidian. Les encantaría estar ahí. Y como no pueden, se comportan como resentidos".

Para cerrar, la actriz se puso a disposición de "Chapu" Martínez y su familia, y le contó que su madre está muy angustiada y preocupada por lo que estuvo sufriendo el humorista en los últimos días. "Si querés puedo llamar a tu papá y tranquilizarlo. Yo puedo hablar desde la experiencia", concluyó en su sentido mensaje "La China" Suárez.

Rusherking contó cómo conoció a "La China"

En un momento de una extensa charla que tuvo con Grego Rosello, Rusherking también reveló cómo encaró a "La China". "Nos conocimos en una fiesta, ella me invitó un fernet pero yo me manejé con respeto porque sabía que era la China Suárez", comenzó explicando el cantante a la vez que aseguró que no quería hacerse el "banana" porque "no correspondía".

Sobre ese primer encuentro personal, Rusher se sinceró: "Sí me parecía hermosa y me moría de ganas de chamuyarla, pero no pintaba ni a palos". "Después se dio todo, hablamos por Instagram y nos vimos", cerró el cantante, muy feliz con su presente laboral y sentimental.