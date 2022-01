El rotundo cambio de vida de Ivana Nadal: vendió su casa y se fue al exterior

La mediática sorprendió a todos, vendió su casa en Martínez, y se fue del país. Dónde se radicó.

Ivana Nadal puso en venta su departamento a mediados de noviembre y un error en el anuncio la volvió tendencia. Sin embargo, nada la detuvo a la polémica influencer que consiguió comprador y ahora apuesta a una nueva vida en Miami, Estados Unidos.

La mediática quería vender el inmueble de Olivos para irse de la Argentina por un largo tiempo y no quedar “atada” a compromisos de pagos y mantenimiento. “Se vienen cambios, estoy muy emocionada, me encanta. Se acerca mi cumpleaños, se termina el año, se vienen muchas cosas hermosas”, anunció semanas atrás después de haber conseguido comprador.

Enseguida hizo los bolsos y recibió el 2022 en Miami, donde ya disfruta de la playa. “New feelings… new home” (Nuevos sentimientos, nuevo hogar)", escribió junto al emoji de una palmera en un posteo desde el país del norte.

La impactante transformación de Ivana Nadal

Ivana Nadal volvió a ser noticia por un cambio radical en su vida. Luego de su "despertar espiritual" que la colocó en el centro de la escena por diferentes mensajes contra la vacunación y quitándole importancia a la pandemia del coronavirus, la influencer cobró notoriedad por un cambio radical en su apariencia.

Tras sorprender a todos con sus rastas, Ivana Nadal decidió quitárselas y cortar su cabellera para exhibir un nuevo look. La noticia fue anunciada por ella misma, con un video en el que se la ve con su apariencia renovada y manifestando lo siguiente: "Y bueno, cortamos porque, no, o sea, era necesario. Todo bien, salieron las rastas todo bien. Pero era muy necesario el corte. Así que aquí estamos, con nuevo cambio de look".

“Pintó cambio de look a full. Acá tenemos una mecha violeta. Metimos un poco de iluminación”, añadió, dejando ver un shock de iluminación en su pelo castaño producto de la tintura. Lo cierto es que, una vez más, Ivana Nadal logró que se hable de sus decisiones. Una vez más, las mismas tuvieron que ver con su manera de mostrarse ante el mundo. Hace poco tiempo, la protagonista fue tendencia tras conocerse un chat privado en el que calificó a sus excompañeros de Bendita de "tarados". La información fue confirmada por Alejandra Maglietti, una de las históricas panelistas del programa conducido por Beto Casella.