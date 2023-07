El rotundo cambio de look de La China Suárez: "Marcando tendencia"

La reconocida actriz y cantante mostró su nuevo estilo y sorprendió con el peculiar motivo.

Eugenia "La China" Suárez reapareció en redes sociales con un peculiar cambio de look y sorprendió con el motivo de su nuevo estilo. La famosa actriz y cantante compartió la foto y enloqueció a sus seguidores.

Al igual que muchas artistas y en concordancia con la tendencia que trajo de regreso la moda de los años 2000, Suárez decidió hacerse un cambio de look inspirado en las cantantes que triunfaron en esos años. Al igual que Tini Stoessel y Emilia Mernes, la intérprete de Desaniversario se tiñó de colorado.

El look fue realizado para la grabación y estreno de su nueva canción con Ecko, llamada LOVE. La cantante hizo el particular adelanto del videoclip de la canción, en donde se ve su cabello rojizo con tonos castaños. Los comentarios de sus seguidores no tardaron en aparecer: "Parecés Avril Lavigne", "Ese rojo marcando tendencia", "Quedate pelirroja por favor", "Hermosa".

El impensado desafío íntimo de Nicolás Cabré y La China Suárez: "Volvería"

Nicolás Cabré y "La China" Suárez estuvieron juntos nuevamente por un reto de TikTok que se volvió viral en las demás redes sociales. Los actores, que estuvieron en pareja dos años y tuvieron a su hija Rufina, realizaron un desafío íntimo que implicaba hablar del romance que tuvieron y generaron todo tipo de reacciones.

Es sabido que tanto Cabré como "La China" mantienen una muy buena relación tras haber sido pareja entre los años 2011 y 2013. Ambos lo demuestran en sus redes sociales, donde no solo se sacan fotos con Rufina, la hija que tienen en común, sino que ahora se animaron a más e hicieron un reto viral.

En el marco del cumpleaños de su hija, los famosos actores realizaron un desafío viral sobre las relaciones de pareja. "¿Quién es menos sentimental?", fue la primera pregunta mientras se señalaban entre los dos. "¿Quién es más celoso?", fue la otra pregunta que desembocó en una respuesta clara: coincidieron en que era Cabré.

Luego sumaron a Rufina, la hija en común que tienen; y a Magnolia, la hija de "La China" con Benjamín Vicuña, para repetir las preguntas pero con efectos graciosos en sus caras. En un momento, hubo una que los descolocó completamente: "¿Quién volvería con su ex?". Estuvieron muy lejos de responder, ya que miraron con cara de sorprendidos y señalaron a una de las niñas para evitar la polémica.