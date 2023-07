El romance vintage de Caramelito Carrizo y Guillermo Andino: por qué se separaron

En los últimos días se confirmó que Caramelito Carrizo empezó a salir con Coco Sily, pero no es la primera vez que la exanimadora infantil está en pareja con alguien de la farándula.

Cecilia "Caramelito" Carrizo se volvió tendencia en los últimos días luego de que se confirmara su reciente noviazgo con Coco Sily, tras separarse el año pasado de Damián Giorgiutti, con quien estuvo casada durante 25 años y tuvo dos hijos. Pero no es la primera vez que la exanimadora infantil está en pareja con un famoso, ya que en los 90 fue protagonista de un sonado romance con Guillermo Andino, en aquel entonces uno de los galanes del momento.

Antes de conocer a Damián Giorgiutti, con quien estuvo casada durante 25 años y tuvo dos hijos, Caramelito fue la protagonista de un fogoso romance con Guillermo Andino. El flechazo se produjo alrededor de 1997, momento de explosión de popularidad para Carrizo, que venía de una fuerte exposición mediática por haber formado parte de la tribuna en el programa de Nicolás Repetto. En ese mismo momento también se lanzaba con su primer programa infantil.

Por su parte, Andino ya era un reconocido periodista y era sin dudas uno de los galanes más buscados del momento. Pese a que el romance duró más de un año, la pareja se terminó separando y ambos conocieron a sus respectivas parejas. El periodista empezó a salir con Carolina Prat -con quien tuvo tres hijos y sigue casado- y Caramelito con Giorgiutti, padre de sus dos hijos y de quien se separó hace un año.

Cinthia Fernández se sacó y contó lo menos pensado sobre Caramelito Carrizo y Coco Sily: "No pasó"

Cinthia Fernández opinó sobre la relación de Coco Sily y Cecilia "Caramelito" Carrizo después de que se conociera que los actores son pareja. La madre de Charo, Bella y Francesca aseguró que no cree en la relación de amor entre las mencionadas figuras y lanzó una picante acusación a la pareja.

La animadora de televisión y el humorista contaron que se conocieron trabajando, ya que "Caramelito" entró en la FM 107.5, dirigida por Coco Sily. Esa realidad llevó a Fernández a pensar que todo se trata de una movida de marketing para promocionar la emisora donde Sily tiene su programa Dios los cría.

"Yo voy a decir lo que nadie se anima a decir, lo incorrecto. Cuando se conoce un romance y cuando sucede algo así, todos dicen ‘ay qué lindo’. Acá no sé si pasó. No pasó. No escuché la palabra cariño, amor. Escuché un chivo constante", pronunció la panelista de Nosotros a la Mañana, ciclo donde Juan Etchegoyen reveló un audio de Carrizo contando todo sobre su relación con el comediante. Y sumó: "Encima, lo que quiero decir es que es rarísimo que le dé trabajo y después adentro. Lo tengo que decir, disculpen, es rarísimo. Me hago cargo individualmente de esta opinión. Son malos actores. Si están creyendo esto".