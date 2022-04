El radical cambio estético de Tamara Báez, novia de L-Gante: qué se hizo

Tamara Báez se hizo un radical cambio estético en la cara y lo compartió en las redes sociales. Qué retoque decidió hacerse la novia de L-Gante.

Tamara Báez volvió a captar la atención de más de 424.000 seguidores que tiene en su cuenta oficial de Instagram. Es que la novia de L-Gante confirmó que se hizo un sorpresivo cambio de imagen en la cara y luego mostró cómo le quedó. ¿Qué tipo de retoque se hizo?

Por medio de una foto que publicó en una historia de Instagram, Tamara dio a conocer que se haría un cambio en el rostro. "El martes me pongo más labios", precisó. Y luego le consultó a su público: "¿Quieren que les muestre el proceso?". Tras el visto bueno de varios de sus seguidores, la joven mostró en detalle qué le hicieron los especialistas en estética.

Qué retoque estético se hizo Tamara Báez

El proceso al que se sometió la pareja de L-Gante y madre de Jamaica es el del rellenado de ácido hialurónico en los labios, un método que no requiere de una cirugía plástica. El mismo consiste en inyectar dicha sustancia para aumentar el volumen y grosor de los mismos. También se suele aplicar en distintas zonas de la cara.

Tamara Báez confirmó que se haría una cirugía estética en los labios.

El retoque estético que Tamara Báez se hizo en la cara: así le quedaron los labios

Tras el retoque estético que Tamara Báez se aplicó en los labios, la novia y pareja del famoso cantante de cumbia publicó un mensaje con absoluta alegría por el cambio que se hizo. "Amo que mis labios sean como el del filtro", manifestó, en referencia a los filtros que posee Instagram y que están muy de moda.

El retoque estético de Tamara Báez, novia de L-Gante, en los labios.

Por qué se pelearon L-Gante y Tamara Báez: los rumores de infidelidad que provocaron un conflicto

Hace unas semanas, en su programa de El Nueve, Moria Casán trató de indagar acerca del motivo por el cual L-Gante y Tamara Báez mantuvieron un conflicto que derivó en una fugaz separación, al menos para la vista de las redes sociales. "¿Por qué fue que se pelearon? No sé si fue una noticia falsa o si fue verdad. ¿Qué les pasó? Porque esto fue un cortocircuito y lo terminaron exponiendo", consultó la diva.

L-Gante: "De mi parte sincera, nada serio hasta el momento... ¿vos?" "¿Dudaste de él o de alguna infidelidad?"

Tamara Báez: "Pasa que me llegó un mensaje y yo creí, pero era mentira. Me mandó un mensaje una chica, pero después me di cuenta...".

Moria Casán: "Ay, qué pesada... calienta bragueta ajena. ¿Por qué no se dejan de joder?".

L-Gante: "No fue la única vez que le mandaron así. Ayer estuve al lado de ella y le mandaron mensaje diciendo que yo estaba en otro lado...".

Tamara Báez: "Es hasta que me doy cuenta de que es mentira y ya está. Ahora me mandan mensaje y sé dónde está él o está conmigo y ya no creo más nada".

Moria Casán: "Claro, es que tratan de hacer daño".