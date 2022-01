El radical cambio de Tamara Báez, novia de L-Gante

Tamara Báez, novia de L-Gante, realizó una confesión acerca del cambio estético que se hizo y también reveló qué es lo que pretende modificar de su cuerpo.

En medio de los rumores de separación de L-Gante, a quien dejó de seguir en su cuenta de Instagram, Tamara Báez tiene mucha actividad en sus redes sociales, donde decide compartir algunos detalles sobre su vida privada. Curiosamente, en los últimos días, la joven optó por revelar el radical cambio estético que se hizo y también anticipó que pretende hacerse un cambio a futuro.

En el marco de una serie de preguntas que le hicieron los seguidores de Instagram, Tamara fue consultada por un usuario anónimo: "¿Te hiciste alguna cirugía?". La mujer de 22 años no dudó y señaló que se hizo dos modificaciones en el rostro. "Ácido hialurónico en los labios y nariz no más", precisó.

Luego, y a raíz de la pregunta que le hicieron en Instagram, la novia de L-Gante publicó un meme en el que anticipó su próxima cirugía estética. "Las ganas de hacerme las tetas", sostuvo. Por lo pronto, Báez aún no podría realizarse la operación correspondiente debido a que se encuentra amamantando a su hija.

Tamara Báez se hizo un cambio estético y pretende hacerse otro.

La cirugía estética que se hizo Tamara Báez y el nuevo retoque que pretende realizarse a futuro

Tamara Báez contó cuál es la cirugía estética que se hizo.

Tamara Báez, novia de L-Gante, reveló la cirugía estética que pretende hacerse.

L-Gante y Tamara Báez, y los rumores de separación

De acuerdo a lo que aseguró el periodista Juan Etchegoyen para Radio Mitre, la pareja vive un mal momento tras la celebración de los cuatro meses de Jamaica, la hija que tienen en común y la visita de la madre de Tamara. “Este fin de semana empezó a surgir de nuevo el rumor de crisis y separación de L-Gante y Tamara Báez. La separación es inminente”, expresó sin dudas el conductor.

Y agregó lo que averiguó desde el entorno del artista: "Me cuentan que él cambió su personalidad y alguno puede decir ´cómo queres que sea el mismo cuando la actualidad económica es totalmente distinta a la de antes y la fama le ha cambiado la existencia, hay algunos que dicen que el ego es el gran contrincante y rival que tiene un artista en su carrera”.

Finalmente, el periodista indicó que, si bien todavía siguen juntos, la decisión de no seguirse en redes implica un enojo que pronto puede derivar en su separación. “Atención con las versiones de infidelidad porque a mi me contaron que ella habría sufrido una infidelidad de él, una tercera en discordia que nunca salió a hablar. Por ahí volvió a verse con el cantante", añadió, advirtiendo que este sería el motivo de la ira de Tamara. "¿Por qué no hablan claro y explican lo que pasa? Ustedes hacen todo para que pensemos lo peor y juegan a las frases incógnitas y a los interrogantes permanentes y no se dan cuenta que tienen fans por el nivel de popularidad que tienen que quieren saber qué sucede", se preguntó Etchegoyen a modo de reflexión.