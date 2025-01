El Puma Goity y una polémica declaración contra Florencia Peña: "Hay que entenderlo"

El Puma Goity le respondió a Florencia Peña tras sus críticas a "Poné a Francella".

El sábado pasado marcó el regreso de Poné a Francella a la televisión argentina. Este icónico programa humorístico, liderado por Guillermo Francella, volvió a emitirse tras más de dos décadas de su estreno original en 2001. En su momento, los sketches cómicos conquistaron a una vasta audiencia, convirtiendo al ciclo en un clásico de la pantalla chica.

Sin embargo, su regreso no estuvo exento de polémicas. En los últimos años, se abrió un debate sobre si ciertos estilos de humor, que fueron aceptados en otras épocas, deberían seguir vigentes en la actualidad. Gabriel "Puma" Goity, uno de los integrantes del elenco, defendió el programa: “No estoy de acuerdo con lo que dice Florencia Peña. Es humor, simplemente humor, y hay que tomarlo así”, comentó, diferenciándose de su colega, quien expresó que el contenido de Poné a Francella está "pasado".

La mirada de Florencia Peña sobre el regreso del programa

Florencia Peña, quien tuvo un papel protagónico en el ciclo original, fue la primera en hablar sobre el regreso del programa. Invitada al programa de streaming Sería Increíble, conducido por Nati Jota en Olga TV, Peña compartió su opinión al respecto: “Para mí, está pasado. No me parece que sea adecuado volver a emitirlo más de 20 años después”.

Peña también reflexionó sobre cómo cambió la percepción del humor con el tiempo: “Yo amé hacer Poné a Francella, me divertí muchísimo con Guillermo y aprendí mucho de él, pero creo que el humor está profundamente relacionado con el contexto social de cada época”, señaló. Además, comparó la situación con los programas de Alberto Olmedo, remarcando que, aunque fueron referentes en su momento, hoy muchas de sus escenas no resisten el análisis contemporáneo.

El descargo de Gabriel "Puma" Goity

Por otro lado, Gabriel Goity criticó la excesiva corrección política al evaluar contenidos humorísticos del pasado: “A mí me parece perfecto que vuelva Poné a Francella. Prefiero eso antes que ver otras cosas actuales que son un espanto y supuestamente modernas. Basta de esta postura exagerada”, opinó en diálogo con América.

El actor también cuestionó las declaraciones de Peña: “Es su opinión, pero el público está encantado. No hay que subestimar a la gente”, afirmó. Y agregó: “Si seguimos con esta lógica, no se podrían hacer obras sobre la esclavitud porque ya no hay esclavos. Es un despropósito. Esto es humor, es comedia, no hay que buscarle otra vuelta”.

Uno de los puntos de controversia más fuertes sobre el programa es el sketch La nena, protagonizado por Guillermo Francella y Julieta Prandi. En este segmento, se muestra a una adolescente que coquetea con el padre de su mejor amiga, una temática que hoy en día es duramente criticada por su contenido inapropiado.

En su análisis sobre el tema, Peña recordó los cambios en la percepción del humor y cómo la sociedad ha evolucionado: “Si miramos hacia atrás, podemos entender lo que era gracioso en ese momento. Pero hoy, esos mismos chistes resultan desubicados. En aquel entonces, no nos cuestionábamos nada, pero hoy es distinto”, reflexionó.

Finalmente, la actriz concluyó con una autocrítica: “Si alguien grabara nuestras conversaciones privadas, todos estaríamos cancelados. Eso también hay que entenderlo. Pero, al estar en el espacio público, es importante reconocer los cambios culturales”.