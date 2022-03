El profundo lamento de Adrián Suar: “Me hubiera gustado”

Adrián Suar abrió su corazón y decidió compartir uno de los asuntos que más lamenta en su vida. El descargo del productor de El Trece.

Adrián Suar tiene varios proyectos que lo seducen y lo mantienen activo. Mientras espera buenos resultados en las producciones que eligió para El Trece y en la serie, que se estrenó en Star+, el famoso productor decidió revelar uno de los mayores lamentos de su vida.

En el marco de la presentación de "Los Protectores", que fue lanzado el pasado 9 de marzo, Suar dialogó con Infobae y brindó un testimonio sorprendente. Consultado sobre la nueva ficción en la que interpreta a un representante de futbolistas, comentó: "Mago, mi personaje, es un jugador de fútbol frustrado que retomó el oficio de su papá y junto con su amigo, Conde, asumió la idea de sobrevivir".

"Pero cada uno entiende la manera de sobrevivir de manera diferente. Eso también genera mucha gracia: esa desesperación de cómo se puede salir adelante. Entonces, ahí aparece la comedia", profundizó "El Chueco", acerca de la serie que también tiene las participaciones de Gustavo Bermúdez, Andrés Parra, Viviana Saccone y Laurita Fernández, entre otros y otras.

Adrián Suar compartió uno de los mayores lamentos de su vida.

Asimismo, Suar resaltó qué tipo de vínculo tiene con el fútbol: "Mi relación con el fútbol es una relación de hincha futbolero. Me gusta mucho el fútbol, lo he jugado". Y curiosamente, dejó en claro que lamenta muchísimo no haber podido desempeñarse de una forma sobresaliente: "Me hubiera gustado ser mejor jugador". De hecho, aseguró: "El fútbol es muy importante en mi vida".

María Valenzuela destrozó a Adrián Suar y Polka

A través de una entrevista que le concedió a LAM, por América TV, María Valenzuela denunció que tuvo problemas de dinero con Adrián Suar y su productora, Polka: "Escuché a Araceli (González) en una nota, donde dijo que ella y Fabián Mazzei estaban en una lista negra, creo que se lo había dicho 'El Chueco'. Yo también pertenezco a esa lista negra". Y agregó: "Simplemente me castigó Polka por haber dicho que me dolía que no me valoraran, que no se dieran cuenta de todo lo que yo hice por Polka".

Valenzuela informó que hizo Campeones, Primicias y Son de Fierro en la empresa de Adrián Suar y, con la trayectoria que tenía y los protagónicos que había hecho antes de entrar a la productora, nunca la dieron un rol principal. "Cuando yo vi lo que ganaban Osvaldo Laport y Mariano Martínez en Son de Fierro y lo comparé con lo que gana yo, dije 'me voy'. Nunca me dio el lugar de protagonista ni la guita", enunció Valenzuela, sobre el desprecio que sufrió por parte del productor.

"Fui a hablar y les dije: 'No puedo trabajar todo el año sabiendo que tengo un pie encima de mi cabeza. Yo ya demostré a Polka lo que rindo y quién soy. Y esto no es de soberbia", pronunció luego la actriz y recordó que su sueldo era solo un poco superior al de una actriz de reparto, cuando los premios que tenía ganados y su trayectoria la avalaban para tener un protagónico absoluto.