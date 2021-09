El policía que baleó a Chano le mandó un inesperado mensaje: "Me alegro"

Chano Charpentier recibió un mensaje de texto del policía que le disparó y le respondió con un audio, según contó el abogado del oficial bonaerense.

El policía bonaerense que le disparó a Santiago Chano Moreno Charpentier le envió un mensaje al cantante a través de su abogado y el músico le respondió que no había "ningún tipo de rencor", según reveló el abogado del oficial. Chano Charpentier se había acercado a la Fiscalía que investiga su caso para brindar la contraseña de su celular para que los peritos pudieran analizar su contenido, eventualmente.

El 25 de julio pasado en medio de un cuadro de nerviosismo general que los investigadores todavía están estudiando, el policía bonaerense Facundo Amendolara le disparó a Chano Charpentier. El músico estuvo 18 días internado en el Sanatorio Otamendi, donde para salvarle la vida debieron extraerle parte del páncreas, el bazo y un riñón. A dos meses del lamentable hecho, Chano sigue un tratamiento psiquiátrico para recuperarse de su adicción a las drogas en un centro de la localidad de Boulogne. En la tarde de este martes, el abogado del Policía reveló que el efectivo le envió un mensaje de texto a Charpentier.

"Hola Chano, soy Facundo Amendolara, me alegro por tu recuperación luego del episodio amargo que atravesamos y porque hayas elegido la vida nuevamente junto a tu familia alejado de todo lo que te hace mal, disfrutalos día a día, renovarles una sonrisa por su apoyo incondicional. Abrazos", es el mensaje que el policía bonaerense le habría mandado al cantante, indicó Fernando Soto. El mismo letrado contó que Chano antes le había preguntado "cómo está Facundo, con el trabajo, si lo habían echado". Además, después de leer el mensaje, el músico le pidió si podía mandarle un audio a Amendolara.

"Chano le dijo que se alegraba mucho de que él también esté bien, y que no había ningún tipo de rencor, en absoluto, y le mandaba un abrazo grande", aseguró Fernando Soto sobre el contenido de ese mensaje de voz. Vale aclarar que Chano todavía no declaró en la causa y no se sabe cuándo lo hará ya que todavía no está en condiciones, según le indicó un médico del centro terapéutico donde pasa sus días el músico al fiscal Martín Zocca.

Chano habló con la prensa y contó que no tiene "ni un recuerdo" de lo que sucedió

Al salir de la Oficina de Extracción de Datos Forenses Departamental de Campana, el músico habló con la prensa y reveló que no tiene recuerdos del incidente que mantuvo en su casa de Exaltación de la Cruz. "Me encuentro bárbaro. En estos momentos estoy en una comunidad terapéutica. Me estoy recuperando, desintoxicando y empezando a trabajar de a poco", confió Chano Charpentier. "Espero que esa tocada de fondo sea la última", consideró el músico ante los periodistas que estaban presentes.