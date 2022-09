El polémico video de Yayo en el que incomodó a Rusherking

Yayo y Rusherking protagonizaron un video que dejó boquiabiertos a todos en las redes. De qué se trata.

Yayo protagonizó un sorpresivo e inesperado video junto al cantante de género urbano Rusherking, en el que en varias oportunidades, fue polémico a la hora de referirse a su romance con "La China" Suárez. Esta situación generó desconcierto en los fanáticos, aunque en realidad se trata de un proyecto laboral de ambos.

"Adelanto oficial", escribió Rusherking en su cuenta de Instagram. Es que el artista musical lanzó un nuevo tema llamado Perfecta dedicado a "La China" Suárez, y en el videoclip se encuentra el humorista Yayo Guridi, uno de los protagonistas de la puesta en escena.

"¿No será mucha carga para tu camioncito?", fue uno de los primeros diálogos de Yayo, mientras Rusherking pegaba un afiche de la cara de su novia. En la segunda toma, reapareció con más chicanas: "Uy amigo otra vez con lo mismo eh. Qué agarrado de los huevos que te tiene".

"Concentrate más en el laburo, yo sé lo que te digo. No seas gil", añadió en su intervención. El tema lo hizo en colaboración con el grupo Dread Mar I y el adelanto del videoclip tuvo infinidad de comentarios, muchos de ellos, hechos por otros famosos.

Migue Granados, La Konga, "La China" Suárez y el mismo Yayo manifestaron sus sensaciones. Antes de que comience la canción. el exintegrante de Peligro Sin Codificar tuvo una última aparición. "Yo te hago una pregunta: ¿prepara el fernet en una botella cortada? Entonces es perfecta", expresó.

La China Suárez hizo llorar a Rusherking con una carta inesperada

"La China" Suárez y Rusherking están disfrutando de sus primeros meses de noviazgo y no temen a demostrarse su amor mutuamente en redes sociales. Recientemente, la actriz le dedicó una romántica carta y el cantante se largó a llorar al leerla.

La exestrella de Casi Ángeles hizo un posteo en su cuenta de Instagram con una lista de las razones por las que se enamoró de Rusherking. "Me enamoré de él porque luchó por un sueño que parecía imposible de alcanzar. Me enamoré de él por cómo lo quieren sus amigos", comienza.

"Me enamoré de él porque no es que no sienta miedo, sino porque avanza a pesar de él. Me enamoré de su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles. Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien. Me enamoré porque me valora como madre, mujer y profesional", sigue el posteo.

"Me enamoré porque sabe acompañar, porque maneja kms, o se toma cuántos aviones sean necesarios para verme. Me enamoré porque me abraza y se funde en mi piel. No se conformen con menos nunca, nunca. Hoy te admiro y quiero mas que ayer", cerró Suárez.