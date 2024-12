El polémico mensaje de Marcelo Tinelli que causó preocupación: "Todos nos equivocamos".

Marcelo Tinelli generó gran preocupación en sus redes sociales luego de hacer un sentido posteo por Navidad. El famoso conductor hizo un fuerte descargo en su cuenta de Instagram y contó, para sorpresa de muchos, que pasó la Nochebuena solo con su hijo menor, Lorenzo.

Los hijos mayores de Tinelli decidieron pasar las fiestas o con sus madres o con sus parejas. Por su parte, Milett Figueroa, la actual pareja de Tinelli, viajó a Perú; por lo que surgieron varios rumores de separación entre ellos. En medio de esta polémica, el conductor hizo un descargo por redes que hizo crecer mucho más los rumores.

"Es mi último hijo de los cinco, que tanto amo. Es la primera vez que solos vamos a estar viviendo este día especial. Y los dos estamos muy felices y emocionados. Un encuentro cara a cara con quien tanto amo", empezó por decir Tinelli en la foto que compartió junto a su hijo, con quien viajó a la casa que tienen en Punta del Este. En este marco, siguió: "Quería agradecerles a todos ustedes por todo el amor que me han dado y me siguen dando, tanto a mí como a mi familia, en todos estos años donde nos hemos metido en los hogares de muchos, y hemos compartido momentos lindos y no tan buenos".

Asimismo, sumó: "Ojalá que tengamos siempre mucha paz, mucha tranquilidad, mucha templanza, mucho equilibrio, para disfrutar el solo y maravilloso hecho de estar vivos. Estamos de paso en esta vida". Por último, sentenció con un mensaje sobre el "perdón" lo que generó más dudas sobre su estado amoroso: "Aprendamos a perdonar, a tratarnos mejor, a ser mejores personas. Todos acertamos y nos equivocamos. Y en la tolerancia está el secreto, para poder dormir todas las noches en paz. Felices fiestas a todos los que me siguen por esta red. Que tengan una hermosa Nochebuena y una mejor Navidad. Y que tengamos un 2025 increíble. Solo me queda decirles gracias".

Figura del Cantando explotó contra Tinelli en una terrible denuncia: "Pelotudo"

El Cantando 2024 entró en su recta final pero una fuerte denuncia de un trabajador de América TV sacude los cimientos del reality impulsado por la gestión del exgerente de programación Marcelo Tinelli. El triste comunicado de un exempleado del canal, que evidenció los repudiables manejos de Laflia con sus empleados.

A través de su cuenta de Twitter, el periodista e influencer de redes sociales Sebastián Manzoni, popularmente conocido como La Tía Sebi, reveló el detrás de escena de su desvinculación del Streaming del Cantando, que comentaba los chismes del reality conducido por Florencia Peña. "Después de 3 meses yendo x amor al arte, gastándome la plata q ya no tenía en viáticos y comida, faltando 3 grabados, me “echaron” del #StreamingDelCantando, no les cayó bien q debido a esas condiciones pedí ir menos días. No me conviene contar esto, pero 0 ganas de dejarlo pasar", expuso el joven que también es personalidad de TikTok.

De forma inmediata la publicación se llenó de mensajes de solidaridad y el influencer interactuó con algunas cuentas, a las que les reveló algunos detalles más sobre cómo atraviesa este momento. Sobre una cuestionable respuesta a su denuncia -"es laburo, pero ninguno se merece algo que no es reciproco. Ese lugar no te sumaba. Pero repito, es laburo"- La Tía Sebi añadió: "súper consiente de que no me sumaba en nada, elegí seguir yendo por “cariño” a la productora, de bueno me paso a pelotudo".

Esta no es la primera denuncia de incumplimiento de pagos y explotación laboral que recae contra Tinelli y la producción de sus realities, Cantando y ShowMatch. En otras oportunidades, bailarines, técnicos y parte del staff de los equipos de Marcelo Tinelli manifestaron su disgusto ante el destrato empresarial.