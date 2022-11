El Polaco reveló cómo fue su acercamiento a la China Suarez: "Le escribí por Instagram"

El cantante de cumbia dio a conocer cómo contactó a la actriz cuando no se conocían. El Polaco halagó a "La China" Suárez por su primera canción como solista.

El Polaco habló sobre "La China" Suárez como compañera de trabajo y destacó su don de gente. La expareja de Karina "La Princesita" recordó cómo fue el momento en que decidió acercarse a la actriz para proponerle hacer una canción juntos y dio a conocer el halago que le dijo para convencerla.

"Yo vi que sacó su primera canción, Lo que se dice de mí, y me encantó su voz. Le mandé un mensaje por Instagram diciéndole que tenía una canción, pero todavía no la tenía", comenzó su descargo el cantante en diálogo con Socios del Espectáculo. Adrián Pallares interrumpió al músico y bromeó: "Ya empezaste a chamuyar".

El Polaco le respondió al conductor de El Trece y aseguró que el mensaje que le envió a su colega fue súper respetuoso. "Le dije que tenía un temón. Yo soy una persona de mucha fe, dije que era un temón y que la íbamos a romper, pero no lo tenía todavía. La China me contestó como al mes y fue a San Martín a grabar, sola. Rehumilde, reprofesional y buena mina", señaló el exparticipante de Bailando por un Sueño. Y cerró: "Vino con su madre y conocí al novio, a Rusherking".

Beto Casella contra "La China" Suárez y Rusherking por un desplante a su equipo

El conductor de Bendita dio a conocer que el grupo del ciclo de El Nueve fue a comer a un restaurante, donde se encontraron con Suárez y Rusherking. "Cuando la fueron a saludar, y a presentarle a Horacio Pagani, y nunca les había pasado, que era como si no los estuvieran viendo. Fue la indiferencia y el desprecio absoluto. Se me dirá que no tiene obligación de saludar, que fue lo que pasó", comenzó su descargo, enfurecido, Casella.

"Capaz están confundidos de programa o de género, porque el que ve este programa sabe que nos importa tres carajos qué es de la vida y la cama de la China Suárez", agregó el presentador. Y cerró: "Acá se arman clips televisivos, que alguien le explique que en realidad no nos importa. Nunca le pasó a Horacio, tiene trayectoria... Porque, de última, podría haber dicho ‘mirá estoy cenando’, pero hizo como si fueran invisibles, quizás es algo de los tiempos que corren".

Alejandra Maglietti rememoró el momento vivido con la pareja y soltó: "Fue incómodo, sobre todo por Horacito, porque lo convencimos con las chicas de ir y terminó de la peor manera".