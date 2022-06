El Polaco estalló de furia en las redes: "Hinchar los huevos"

El artista no pudo contener su enojo ante una situación increíble que le tocó atravesar.

Ángel de Brito dio a conocer la noticia de que "El Polaco" dio positivo de Coronavirus, sin embargo hoy, el artista lo negó y luego hizo su descargo manifestando su furia a través de las redes sociales. Aseguró que el abogado Fernando Burlando tomará cartas en el asunto.

"El Polaco" utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para hacerle saber al público el mal momento que pasó. En primera instancia compartió una captura de pantalla del informe que indica que su hisopado dio negativo y por lo tanto, fue un falso positivo el que le informaron ayer.

La publicación de "El Polaco"

Seguido a eso, "El Polaco" hizo su descargo: "La verdad que estoy re caliente. No pueden hacer esto que hacen. Gente se quedó sin laburar, pérdidas a la gente que me contrata. No soy una persona que le gusta hinchar los huevos, pero eso no va a quedar así!! Es una VERGÜENZA". Y en la misma publicación etiquetó a su abogado, Fernando Burlando.

Con la intención de aclarar las dudas de los que no entendían lo que estaba pasando y el motivo de su enojo, "El Polaco" expresó:"Para los que no entienden, ayer me dijeron que era positivo!! Y hoy me mandaron otro comprobante de que soy negativo!! Una locuraaaaa".

La publicación de "El Polaco"

Evidentemente el enojo del cantante se debe a que tuvo que cancelar sus shows, motivo por el cual todo su equipo de trabajo (músicos, asistentes, etc) se queda sin cobrar. Pero por otro lado, también están las personas que lo contratan que de la misma forma sufren pérdidas económicas por no poder contar con su presencia cuando generalmente ya tienen todas las entradas vendidas. La inversión de los productores en promoción también se pierde.

La respuesta de Fernando Burlando.

Fernando Burlando se hizo eco de la publicación de "El Polaco", la replicó y escribió: "'Pola' siempre dando el ejemplo y pensando en lo que más querés, tu gente y tu público". De esa forma reconoció que lo que más le interesa al vocalista es la pérdida económica de todos los damnificados.

"El Polaco" se despidió de "El Noba"

"El Noba" falleció ayer después de permanecer internado varios días con un cuadro de salud crítico. Al igual que muchos de los colegas de el músico,"El Polaco" fue uno de los que dedicó un espacio en sus redes para despedirse del joven cantante. El artista compartió una postal en la que se los ve juntos y agregó: "QEPD".