Tras la muerte de su hermana Silvia "Goldy" Legrand, Mirtha se encuentra en uno de los peores momentos de su vida. Frente a esta dura pérdida, su hija Marcela Tinayre brindó detalles a "Los ángeles de la mañana" acerca de cómo se encuentra la diva de los almuerzos. "Está muy abatida porque en siete meses perdió a sus dos hermanos", afirmó la conductora de "Las Rubias".

"Todavía no reaccionó. Mamá está muy triste y tengo que cuidarla mucho. Este 2020 es una mierda que viene azotándonos, para mi particularmente, porque perdí una amiga [Sofía Neiman] y ahora esto. Hasta me planteé si no vine a esta vida con un rol de sostenedora. Volviendo a mamá, esta muy abatida, muy caída, en un momento de introspección, tratando de acomodarse, sobre todo porque en estos siete meses perdió a sus dos hermanos. La simbiosis que había entre estas dos gemelas que hablaban hasta cinco o seis veces por hora y se peleaban como dos niñas", expresó, muy conmovida.

Y a continuación detalló el momento en el que Mirtha Legrand se enfrentó a la muerte de "Goldy". "Me acababa de sentar para ver una serie, eran las 7 de la tarde, y me llama el marido de mi prima y me dice: 'Se nos fue Goldy'. A lo cual yo respondo: '¿A dónde se fue?'. No entendía qué me estaban diciendo. Mi reacción fue 'tengo que llegar antes que internet a lo de mamá'. Rocco y Nacho me acompañaron. Hace mucho tiempo que no la veía por la cuarentena, así que la llamé a Elvira para avisarle y ella me dice: 'Ya sé la noticia'. Le pedí que por favor le saque el teléfono y le apague la televisión a mamá. Cuando entramos, estaba despierta y le digo: 'Sorpresa'", afirmó.

Sin embargo, el momento más duro fue cuando Marcela Tinayre tuvo que anunciar el motivo de su visita. "Ella recién se despertaba de una siesta entonces me arrodillé en la cama y le dije: 'Mirá, mamá, tía Goldy se descompuso' Ella se hincó y me preguntó: '¿Se murió, no?' Y ahí le dije la verdad y me puse a llorar desconsoladamente, ella terminó abrazándome a mí", contó, emocionada.

Por el momento, y mientras dure toda la etapa de su duelo, Mirtha Legrand decidió no volver a la pantalla de El Trece a conducir sus almuerzos y cenas. Un poco más animada, Marcela reveló que va todas las noches a comer con su mamá, así "charlamos de la vida y miramos la tele". "El duelo hay que respetarlo, pero creo que acompañar ayuda. Yo sé lo que es la pérdida de un hermano. Es un referente de tu vida y de tu memoria. Me acuerdo que mamá se pasó tres meses de luto en su casa y tuve miedo que no saliera más de casa. Ahí fue que dije 'a esta familia le falta vida' y me embaracé de Rocco", finalizó.