El olor por el que Icardi no quiso tener relaciones con La China Suárez

Se filtraron detalles inesperados del encuentro que La China Suárez mantuvo con Mauro Icardi. El futbolista se habría negado a intimar con la actriz por motivos que detallaron en LAM.

El escándalo entre Mauro Icardi, "La China" Suárez y Wanda Nara parece no tener fin. Desde la reconciliación y posterior entrevista con Susana Giménez, la pareja estaría pasando por una silenciosa separación y hasta habría fingido bienestar en la nota concedida a Telefe. En medio de todo este problema, en LAM también dieron detalles del encuentro que la actriz habría mantenido en secreto con el futbolista y la verdadera razón por la que no intimaron: hablaron de un olor que molestó al rosarino.

Ahora bien, ¿qué fue lo que ocurrió? Según manifestaron en Los Ángeles de la Mañana, "no pudo tener sexo por los olores que había". Los olores a los que hicieron alusión tienen que ver con marihuana, y esta habría sido la razón por la que Mauro Icardi desistió de mantener relaciones con "La China" Suárez. De acuerdo a trascendidos, estas fueron las palabras del delantero: "Cuando la vi, me quise morir. Ella lo apuró mucho y los olores que había en la habitación lo afectaron".

De este modo, y según la información brindada en El Trece, los rumores del encuentro que María Eugenia Suárez y Mauro Icardi mantuvieron en París son cada vez más contundentes. Sin embargo, pese a que se dijo que no tuvieron relaciones por una supuesta "fiebre" del delantero, ahora se supo que en realidad otros habrían sido los motivos del rechazo.

La China Suárez metió a Macri en su descargo por el escándalo con Wanda Nara

María Eugenia "La China" Suárez habló por primera vez tras el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi. En una picantísima entrevista que le concedió a Alejandro Fantino, la actriz decidió dar su versión de los hechos. Sin embargo, y curiosamente, metió en el conflicto a Mauricio Macri. ¿Por qué nombró al ex presidente de la Nación?

Si bien a lo largo de la charla trató de no mencionar directamente a Wanda e Icardi, "La China" Suárez dio algunos testimonios sumamente interesantes para la farándula argentina. Por ejemplo, y para diferenciarse de la empresaria y el futbolista de PSG, resaltó que jamás le hace consultas incómodas a sus parejas: “Yo ni a un novio me banco que me vengan a pedir explicaciones. ‘¿Donde saliste, con quiénes estuviste, quiénes estaban?’... No tengo tolerancia para esas cosas. Hay algo que tiene que ver con la intimidad y con la privacidad que yo quiero mantener a lo largo de mi vida". Y señaló: "Yo no soy un personaje, yo soy yo... Ojalá me hubiese salido hacer un personaje. A mí me quieren y me odian por las mismas razones: por mi personalidad”.