El novio de Nicole Neumann se burló de ella y sorprendió a todos

El automovilista Manu Urcera sorprendió con una imitación de su novia, la modelo y jurado de Los 8 Escalones Nicole Neumann, dónde se burló de sus caprichos y exigencias.

La modelo Nicole Neumann está muy enamorada del automovilista Manu Urcera, que hizo una divertida imitación de los caprichos y exigencias de su novia en Instagram. "Pases gratis y no hacer fila", remarcó Urcera parodiando a la mediática jurado de Los 8 Escalones (El Trece).

En una serie de stories rumbo a sus vacaciones en el sur, Urcera y Nicole Neumann y sus hijas mostraron partes del trayecto, y el automovilista aprovechó para protagonizar un divertido momento con su novia. "Quiero escuchar mis exigencias", soltó la modelo, tentada, en su rol de copiloto. "Estoy practicando para cuando lleguemos a sacar los pases, voy a decir 'sí, hola, ¿cómo están? Soy el novio de Nicole. No le gusta hacer fila", retrucó Urcera.

"Me podrán dar los pases gratis y no hacer fila por favor, que en la pista no quede nadie con ella. No al maltrato animal, no quiero ver ningún perro atado al trineo. Comida vegana, por favor", siguió enumerando Manu Urcera, en su parodia a la modelo. Sin poder aguantar la risa, Nicole Neumann continuó grabando a su novio, que agregó: "Después no quiere esperar para estacionar y que haga calor, de 20 a 25 grados, ¿puede ser? ¡Le gusta esquiar en manga corta!".

Nicole Neumann se fastidió por una pregunta de Guido Kaczka: "No lo puedo creer"

A pocos minutos de haber comenzado Los 8 Escalones Kids, en la edición que tuvo lugar el pasado viernes 15 de julio, se vivió una situación que descolocó a Nicole. La pregunta en cuestión tenía un fuerte vínculo con la vulneración de derechos de los animales, causa por la cual lucha desde hace varios años.

"¿A cuál de estas razas bovinas se la conoce como 'animal de lidia', la cual no se destina a la producción de carnes sino a actividades como las de corridas de todos?", fue la pregunta que realizó Guido Kaczka hacia un participante. El niño contestó mal, ya que dijo "Brahman" y la respuesta correcta era "Miura".

En dicho momento, el jurado Santiago Do Rego tomó la palabra con el fin de explicar todo el contexto de la pregunta, mientras la cámara enfocó a Nicole Neumann con una cara de total repudio. "Cuando se hace San Fermín, que fue la semana pasada, en el encierro que bajan los toros de los corrales hasta la plaza, no querés estar corriendo delante de los toros cuando bajan los Miura porque son muy bravos", sostuvo.

Inmediatamente, la modelo agarró el micrófono y manifestó su descontento con respecto a este tema. "Es que no debería hacerse más, no puedo creer que todavía en el 2022 se sigan haciendo esas crueldades con animales. No lo puedo creer", lanzó la modelo frente a la pregunta hecha por Guido Kaczka.