El momento más difícil de Adrián Suar: "Llanto y sufrimiento"

Adrián Suar y una de las situaciones más duras de su vida. El productor y dueño de Polka decidió contar cómo hizo para sobrepasar uno de los momentos más difíciles.

Adrián Suar decidió hablar de uno de los momentos más duros de su vida. "Llanto y sufrimiento" fueron dos de los ítems que enumeró para graficar esa amarga situación que debió superar hace ya algunos años.

En diálogo con Socios del Espectáculo, Adrián Suar se explayó sobre su separación de Griselda Siciliani y en cómo hizo para salir adelante. De hecho, dejó en claro que no volvió a ponerse en pareja por una decisión personal ya que le "cuesta mucho".

"Me cuesta mucho. No soy de armar parejas fácilmente”, aseguró Adrián Suar. Ante esta revelación, desde El Trece le preguntaron: “¿Después de Griselda, nadie te convocó?”. Allí, la respuesta de "El Chueco" fue contundente: “No, cuando me convocan me pongo de novio. Yo no estoy por estar. Ahora, ¿si tuve relaciones sexuales? La respuesta es sí”.

Sobre su vínculo actual con Griselda Siciliani, con quien tiene a su hija Margarita, Adrián Suar explicó: “Con Gri nos adoramos, nos llevamos re bien. Obviamente que cuando uno se separa pasa por todos los lugares comunes de la separación, como el sufrimiento, el llanto, la frustración, el distanciamiento y demás”.

La inesperada confesión de Adrián Suar sobre una posible serie de la vida de Cristina Kirchner

El actor, productor y director Adrián Suar lanzó una sorprendente noticia de cara a su futuro laboral, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de hacer una serie o película en torno a la vida de la vicepresidenta Cristina Kirchner. "Alguien la va a contar", deslizó el gerente de programación de El Trece.

Mientras disfruta las mieles del éxito por su debut como director de cine en 30 noches con mi ex, una comedia romántica que está siendo un verdadero coloso de entradas vendidas, Suar habló sobre las posibilidades de encarar una producción sobre la vida de Cristina Kirchner y, en diálogo con Claudio Villarruel en Detrás de lo que vemos (Radio Splendid), remarcó: "Me parece interesante, totalmente".

“Creo que alguien la va a contar. Tiene historia, tiene mucho para contar, cómo no va a tener, para hacer su vida, no tengo dudas que tiene mundo: de dónde vino, a dónde llegó… Conozco poco de su infancia, más allá de su vida pública. No tengo dudas de que alguien lo vaya a contar”, agregó.