El mensaje de una seguidora a Juana Repetto sobre su esposo: "Alto gato que me chamuya"

La actriz recibió un comentario que develó una posible traición por parte de su pareja. Juana Repetto y Sebastián Graviotto están casados desde noviembre del 2020.

Juana Repetto recibió un mensaje de una seguidora que afirma haber tenido chats subidos de tono con su esposo, Sebastián Graviotto. La hija de Nicolás Repetto y Reina Reech aún no hizo declaraciones respecto del revelador comentario que le escribieron en un posteo de Instagram.

"Feliz en tu vida, amore mío", escribió Juana en el pie de foto de una imagen en la que se ve a Graviotto en un tierno momento con Toribio, el hijo mayor de la actriz. Un usuario cuyo nombre es kamilakpadeloeste le hizo un comentario que llamó la atención de todos los usuarios que interactuaron con esa publicación: "Alto gato que me chamuya por mensaje directo”.

No contenta con ese mensaje, la usuaria agregó más información sobre los supuestos intentos de infidelidad por parte del esposo de Repetto. "Que se saque la careta que pide foto y él manda también. Me pone en modo efímero, el chat sabe", añadio en el posteo de Repetto y aseguró que no busca fama con sus mensajes. Otros cibernautas cuestionaron esos mensajes y le pidieron a esta persona que, si es cierto lo que dice, muestre los chats que habría intercambiado con el esposo de la celebridad de redes.

El descargo de Juana Repetto tras su cambio físico

"Primero que nada estuve en los grupos de embarazo, lo cual me ayudó un montón a tener un asenso mucho más saludable que el anterior, aparte de tener una psicóloga perinatal que nos contenía un montón y la nutri especializada en embarazos", comenzó su descargo Repetto en una publicación en la que aludió a la baja de peso que hizo tras su segundo embarazo. "Después me metí en el grupo de lactancia para poder ir volviendo a mi peso pero alimentándome adecuadamente amamantando. Durante ese proceso fui bajando de peso muy tranqui, sin presión", agregó y dejó en claro que su dieta está enfocada en la salud y no en el progreso físico. Y cerró: "Cuando relajé me hice el taller de comida real y luego el tratamiento individual lo que me termino de enfocar en lo importante. Comida real, hidratación, ejercicio (mi pata floja, pero siempre las nutrís recordándome lo importante que es para la salud y el complemento ideal para el descenso) y organización".