El mensaje de Maju Lozano tras su internación de urgencia: "Respetuoso silencio"

La conductora Maju Lozano reapareció en las redes sociales luego de ausentarse por una internación de urgencia.

Maju Lozano faltó a Todas las tardes (El Nueve) el martes de la semana pasada y tuvo que ser internada de urgencia por un pico de estrés muy fuerte. Ahora, la conductora usó sus redes sociales para contar cómo atraviesa su delicado estado de salud y cuál es su pronóstico para el futuro.

"Aprender a relajar la mente, asumir que reposar mirando hacia la nada, lejos está de ser vaga y perezosa. Mirar para adentro para disfrutar el afuera. Valorar el camino recorrido, dejar atrás el pasado qué pasó y por suerte ya sanó. Asumir ya de una vez y sin culpa, que soy una mamá que trabaja mucho y que no por eso soy una mala madre. Que trabajar muchísimo y sobre todo de lo que amo, es enseñarle a mi pequeño que los sueños se cumplen! Agradecer y agradecerme!", escribió en una publicación de Instagram junto a una foto abrazada a su hijo de 10 años.

También, la conductora de radio y televisión dejó una clara reflexión sobre su futuro, en un camino por evitar nuevas complicaciones de salud: "Que el camino recorrido fue arduo pero también Hermoso!! Queda mucho por recorrer, pero solo si lo hago con calma y de a un paso a la vez. Gracias a mis amados seres por acompañarme esto días en un respetuoso silencio…".

Grave acusación contra Maju Lozano tras su pelea con Lío Pecoraro: "Me dolió"

Maju Lozano fue acusada por el periodista Fernando Piaggio de hacer que echaran a Lío Pecoraro de su programa de El Nueve. El comunicador aseguró que la conductora decidió no incorporar a Pecoraro en Todas las tardes cuando éste se recuperó tras su lucha contra la leucemia. "El que lo conoce a Lío sabe que él todo el tiempo quiere laburar. En los peores momentos también, cuando estaba luchando por su vida. Durante todo el tiempo, y saco al canal del medio, le decían 'Lío, te estamos esperando. Lío tenés tu lugar'", comenzó su descargo Piaggio en diálogo con LAM. Y agregó: "Después vino el trasplante de médula y él seguía esperando. Pero le decían, 'te esperamos. ¡Sos un guerrero!'".

Piaggio reveló que una semana antes de su regreso Lío Pecoraro fue informado que no sería parte del ciclo. "Humanamente no se portaron bien con él. La que no quería que esté a su lado es Maju Lozano. Lo triste es que están los audios, hay material. No puso los ovarios que tenía que poner. A mí me dolió", añadió el periodista y concluyó al contar que Pecoraro nunca perdió contacto con sus compañeros de Todas Las tardes durante su internación.