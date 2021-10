El mensaje de Cande Tinelli a su novio Coti por su primer aniversario: "Sin vos siento que no soy nada"

Cande Tinelli le dedicó unas tiernas palabras a su novio, Coti, por su primer aniversario juntos.

Candelaria Tinelli le dedicó unas dulces palabras a su novio, el músico Coti Sorokin, con quien confirmó su romance en noviembre de 2020. En el posteo, subió una serie de fotos junto al artista y le escribió un texto expresándole su amor, en el día de su primer aniversario.

“A las 00 cumplimos un año y soy tan ansiosa que subo esto antes. Estoy tan feliz con vos que no tengo casi palabras, solo pido que sigamos riéndonos de todo, disfrutando cada detalle, que sigamos cantando en casa con los perros a upa, y que todas esas pequeñas cosas jamás se pierdan, y cada vez construyamos más y más este hermoso castillo”, empieza el texto.

“Te amo, gracias por devolverme la sencillez y la sonrisa. Sin vos siento hoy que no soy nada. Sos una persona increíble, tan sensible, generosa, y humilde. Te amo eternamente. por siempre a tu lado”. La publicación superó los 84 mil likes y se llenó de comentarios, entre ellos, aparece el de Coti, que le contestó: “Ay me quebré. Te amo eternamente flaca hermosa”.

El pasado sentimental de Cande Tinelli y Coti Soroin

Antes de Coti, el novio anterior de la hija de Marcelo Tinelli fue Federico Giuliani, un futbolista santafesino del club Belgrano de Paraná, con quien estuvo desde marzo de 2020 hasta julio del mismo año. Por su parte, antes de Candelaria, el músico terminó una relación de 25 años con Valeria Larrate, con quien tuvo dos hijos: Leyre y Dylan. Según contaron, sus hijos se llevan muy bien con ella.

El fuerte descargo de Cande Tinelli en Instagram tras haber sido agredida por un patovica

Recientemente, la influncer hizo un posteo en sus redes sociales para contar la situación que vivió con un patovica de un bar, que la maltrató, e invitó a reflexionar a sus seguidoras sobre esta actitud tan frecuente entre los patovicas.

“¿Por qué será que siempre los patovicas te tratan mal? Yo soy una mina educada y estoy completamente sobria. Soy cero de hacer estas cosas, pero no soporto el maltrato sobre todo de los hombres que se creen que son unos capos y unos graciosos irónicos bárbaros”, comenzó Cande.

“Por segunda vez uno de sus seguridades de Perroti me responde de muy mala manera. Chequeen eso. Sobre todo si somos minas. Bastante hartas nos tienen los maltratados tratándonos de boludas. Gracias”, cerró. Al rato, eliminó la publicación porque el bar se comunicó con ella y le pidió disculpas.

“Gracias por la buena onda y por pedirme disculpas. Solo quiero decir que esto no tiene que seguir pasando en los bares, en los boliches. No está bueno que un patovica te agreda o te trate mal, es innecesario. No sé por qué se creen superiores a uno. Nada, ese mensaje. Cortarla con la agresión al pedo, sobre todo con las mujeres”, finalizó.