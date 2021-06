El mal recuerdo que Lali Espósito tiene de Claudia Fontán: le clavó las uñas para sacarla de una foto

La artista no guarda el mejor recuerdo de la actriz que participa en MasterChef Celebrity 2. Tras la polémica por el plato presentado por La Gunda, el momento salió nuevamente a la luz.

Lali Espósito no tiene un buen recuerdo de Claudia Fontán. La participante de Masterchef Celebrity, envuelta en un escándalo culinario por juntar del suelo los restos de su plato y dárselo al jurado, tuvo una desagradable actitud con la cantante. En el 2016, cuando compartieron la alfombra roja de una entrega de premios Martín Fierro, Lali habría recibido un “clavado de uñas” de La Gunda para sacarla de una foto.

Tanto la saco de quicio que usó una parte de su cuerpo para “amedrentar” a Lali y que decida correrse del lugar, con el fin de continuar haciéndose fotos ella. En Es por ahí, el programa de los mediodías de América, Guido Záffora recordó la anécdota al hablar de la polémica relación que Fontán suele tener con sus compañeros.

“No la quiere nadie en Masterchef. Dicen que como compañera deja mucho que desear…”, arrancó el panelista. “Lali Espósito contó que, en una alfombra de Martín Fierro, le clavó las uñas para que se corra para la foto”, agregó Guido.

El mal momento de Lali Espósito con La Gunda

Años atrás, en Cortá por Lozano, el programa de Verónica Lozano, la propia Lali supo revelar lo sucedido con Claudia. "Yo me cagué de risa, lo disfruto. Entré de relax a la alfombra roja. Me pongo para la foto y había alguien que estaba sacándose su foto”, contó Espósito, en ese entonces nominada por su protagónico en la novela Esperanza Mía. “Y hubo una situación periodística porque era el año de Esperanza Mía y toda la gilada personal con Mariano (ella estaba en pareja con Mariano Martínez)”, continuó Lali.

“La prensa hizo esta cosa de mostrar el interés y esta persona que estaba ahí me agarró del brazo, me clavó las uñas y apretando los dientes me dice 'salí ya de acá'”, recordó Espósito, que fue de visita a Masterchef. Al parecer, hay más de un compañero de trabajo que tuvo “problemas” con Claudia Fontán, considerando que ahora está enemistada, también, con la producción de Masterchef.