El llanto desconsolado de Tini Stoessel: "Lo más feo que me pasó en la vida"

La artista no pudo contener la angustia al hablar del peor momento de su vida.

Tini Stoessel superó todas sus expectativas al llenar 5 Hipódromos con su impactante show. Fue en la previa del último recital donde la artista se animó a hablar a corazón abierto sobre una situación que hasta el día de hoy la hace angustiar al punto de romper en llanto. La cantante reveló cuál fue la peor situación de su vida y qué hizo para ayudar a mejorar lo que estaba pasando.

En diálogo con Star Plus, Tini Stoessel se refirió al mal momento de salud que tuvo que atravesar su padre, Alejandro Stoessel. La artista recordó el momento en el que tuvo que suspender sus shows porque su papá estaba luchando por su vida: "Fue lo más feo que me pasó en la vida a mí y a toda la familia, obviamente. Mi papá es todo para mí. Fue horrible, pero hablando de la música, me di cuenta lo poderosa que es la música, el arte y todo, porque papá estaba muy mal, estuvo casi por morir y yo me acuerdo que le cantaba todo el tiempo y mi viejo reaccionaba a todo eso, le poníamos música y me acuerdo que fue algo que le dio muchas fuerzas".

Tini Stoessel hablando del problema de salud que sufrió su papá.

Tini Stoessel explicó los motivos por los cuales decidió posponer sus shows, más allá de que no estaba en condiciones de brindarse cien por ciento a su público, la cantante asumió que: "No iba a ser lo mismo este show sin él, porque este show lo venimos preparando y lo venimos soñando juntos. Siempre fue así con papá, no importa qué, hay que hacer lo mejor para que la gente se vaya con una sonrisa en la cara. Siempre pensamos los shows en conjunto, siempre pensamos los shows juntos y los armamos juntos y los soñamos juntos".

Con respecto al actual estado de salud de Alejandro Stoessel, su hija manifestó: "Papá ahora esta en casa, papá está bien y va a estar ahí mirando el show. Me emociona mucho pensar en ese momento, verlo ahí parado viendo el show, viviéndolo con todo el equipo y todo". A pesar de que en este momento su papá está fuera de peligro, el hecho de recordar ese proceso que atravesaron juntos como familia, todavía la hace llorar angustiada.

Tini Stoessel sumó un nuevo show en Buenos Aires

Ante la increíble demanda de entradas en los shows que brindó en el Hipódromo de Palermo, Tini Stoessel debió agregar una nueva función que se llevará a cabo el día de hoy. La cita tendrá lugar en el mismo lugar de a las 21 horas. Después de agotar entradas en Buenos Aires, la artista recorrerá el interior del país donde la esperan ansiosos de vivir el reencuentro con su ídola.