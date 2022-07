El llamativo posteo de Tamara Pettinato que generó preocupación: "Prefiero llorar"

La famosa panelista compartió una triste reflexión en su cuenta de Instagram y generó gran conmoción entre sus seguidores.

Tamara Pettinato generó gran preocupación entre sus seguidores con un particular posteo. A través de su cuenta de Instagram, la panelista hizo una peculiar reflexión que causó muchas dudas ya que contaba un consejo muy particular que le había dado su hermano Felipe, quien se encuentra internado en un hospital psiquiátrico.

A semanas de que su hermano fuera internado tras haber sufrido un brote psiquiátrico, Tamara reapareció en sus redes sociales e hizo una triste reflexión. Junto a ese texto, la expanelista de Cortá Por Lozano realizó un álbum con varias fotos de ella llorando y generó gran preocupación entre sus seguidores.

"Resumen de mi carrete los últimos meses. Mi hermano dice que no hay que sacarse fotos llorando", explicó Tamara como introducción de su posteo. "Supongo que es porque nos enseñaron a sonreír, sientas lo que sientas. Es más cómodo para todos", continuó Pettinato.

En ese sentido, Tamara aseguró que estaba en desacuerdo con su hermano y reveló cuál es su técnica para liberar la angustia. "Yo prefiero llorar sola y mandar fotos. ¿No lo hacemos todos?", sentenció la famosa panelista y recibió cientos de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

Tamara Pettinato rompió el silencio tras la internación de su hermano Felipe: "Muy tristes"

Tamara Pettinato habló tras el incendio ocurrido en el departamento de su hermano Felipe Pettinato, quien se encuentra internado en una clínica psiquiátrica. La humorista volvió a hablar de las falencias de la Ley de Salud Mental y aseguró que la muerte del médico Melchor Rodrigo podría haberse evitado.

"Me sale decir que estamos muy tristes, que lo pasó fue una tragedia espantosa que nadie se la esperaba", expresó la hija mayor de Roberto Pettinato, con la voz entrecortada por la angustia, en el programa radial Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos, en Radio Con Vos, donde es columnista hace varios años. "Mi hermano está internado, bajo tratamiento. Todavía está en shock. No puedo contar mucho más, no me gusta hablar de esto y exponer todo", soltó luego.

Tamara aseguró que la tragedia que ocurrió en el departamento de su hermano podría haberse prevenido. "Si la ley de salud mental fuera de otra manera, y yo o cualquiera de las familias de los enfermos psiquiátricos pudiera intervenir antes y no esperar a que pase algo así y ahí recién te ayudan, se podría haber evitado", enunció la actriz. Y sumó: "No podés internarlo contar su voluntad y una persona en ese estado tampoco quiere hacerlo, entonces es un círculo, es muy difícil".

"Es mi hermanito diez años menor. Tengo un hermano con una enfermedad y nunca me voy a enojar con él, ni soltarle la mano", concluyó Tamara, con mucha tristeza.