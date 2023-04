El inesperado regalo que recibió Marcela Tauro por parte de su novio

Marcela Tauro reveló qué inesperado y costoso regalo le hizo su pareja en su cumpleaños número 58.

El pasado domingo 2 de abril Marcela Tauro cumplió 58 años y lo pudo celebrar rodeada de amigos, colegas y familiares, pero en ese sentido sorprendió al revelar el inesperado, y costoso, regalo que le hizo su pareja. "El domingo almorcé con Martín, Juan Cruz y mi mamá", contó la periodista en Intrusos sobre su festejo íntimo.

Marcela Tauro comenzó a festejar su cumpleaños número 58 en la noche del sábado 1 de abril, ya que aprovechó la celebración que hizo su compañero Guido Záffora en un salón de Colegiales junto con todos los integrantes de Intrusos y otros colegas, como José María Listorti y Flor de la V, entre otros. "A las 12 puso el himno y me cantó el feliz cumple. Los chicos me regalaron rosas y bombones", contó en ese sentido la periodista sobre el festejo con Záffora.

Pero los festejos para Tauro por su cumpleaños 58 no terminaron ahí, ya que aprovechó el domingo para celebrar con su familia. "Mi mamá no fue el sábado porque había escaleras y no pudo. Así que el domingo almorcé con Martín, Juan Cruz y mi mamá en la Malbequería", explicó la panelista, que además compartió en sus redes sociales un video en el que le cantan el "feliz cumpleaños" en el restaurant al que fue.

Acompañada por su hijo y su pareja, la periodista reveló el costoso regalo que le hizo su novio: "Estuve con Martín y mi hijo. Martín me regaló un iPhone, mi hijo un desayuno y ropa". Además, Tauro contó que también le enviaron velas y flores, además de que se acercó una seguidora suya desde La Plata. "En Intrusos usaré lo que me regalaron...", concluyó la histórica panelista del ciclo de América TV.

Marcela Tauro y Martín Bossi se cruzaron con todo en vivo: "No me vas a manejar"

Marcela Tauro y Martín Bossi protagonizaron un tenso momento al aire de Intrusos que incomodó a todos los presentes. La periodista enfrentó al humorista luego de que él se negara a responder varias de las preguntas que le hizo, pero el actor no se dejó pasar por encima y terminaron teniendo un fuerte cruce.

La situación se desenvolvió en una reciente entrevista que Bossi brindó para el ciclo que conduce Flor de la V en América TV. Todo sucedió cuando Tauro le consultó al actor sobre su romance con Fernanda Iglesias, pero Martín se negó a contestar y atacó directamente a la periodista.

"Uh, ¿para qué está la Tauro en este programa? ¡Otra vez, qué pesada!", lanzó enojado Bossi. Sin ánimos de quedarse callada, Marcela replicó indignada: "Bueno, con Momi (Giardina) saliste. ¿Querés que te pase la lista?". "¿La podés calmar? Andate a tomar un jugo de naranja", replicó el actor, picante.

Y aunque si bien la situación parecía ser en un tono humorístico, la periodista terminó por demostrar su enojo. "Ya me rayé yo, no te acerques. No me vas a manejar lo que puedo preguntar. Todo te molesta, viniste con la peor de las ondas", lanzó enojada Tauro, pero Bossi continuó contestándole con ironía. "Te pido disculpas, preguntá lo que quieras. Reconozco cuando me equivoco en la vida y públicamente le quiero pedir perdón a Marcela Tauro porque la juzgué", contestó el actor.

Sin embargo, la periodista quiso quedarse con la última palabra y dejó en claro su indignación. "No, no. Me pusiste en una situación como que preguntaba barbaridades", sentenció la periodista y generó un tenso ambiente entre los presentes.