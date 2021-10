El inesperado mensaje de Ana Rosenfeld para Icardi: "Ojalá pudiera"

La letrada hizo alusión a una tragedia que vivió recientemente, en un posteo del futbolista. Ana Rosenfeld tiene un vínculo cercano a Icardi por su amistad con Wanda Nara.

La abogada Ana Rosenfeld volvió a hacer referencia al fallecimiento de su esposo, Marcelo Frydlewski, a menos de una semana de haber enviudado. En este caso, la celebridad expresó su congoja en un comentario a una publicación que el futbolista Mauro Icardi, amigo de la letrada por Wanda Nara, había hecho en Instagram.

“Fija tus ojos hacia adelante en lo que puedes hacer, no hacia atrás en lo que no puedes cambiar”, había escrito Icardi en el pie de foto de su posteo y Rosenfeld aprovechó para demostrar su angustia: “Querido amigo, ojala pudiera mirar atrás y cambiar algo de lo que pasó con Marcelo”.

En el día de la muerte de Frydlewski, Rosenfeld se expresó en sus redes sobre sus sentimientos ante la dolorosa pérdida que vivió, causada por el coronavirus: “Mi corazón está partido al medio y el único consuelo es saber que luchaste hasta que tu cuerpo dijo basta nunca te vas a ir de nuestro lado. Me diste el amor que jamas imagine que existiera! Las palabras de nuestras hijas lo dicen todo”.

Los mensajes de las hijas de Ana Rosenfeld tras la muerte de su padre

Stefanía y Pamela, fruto de la relación de Ana Rosenfeld con Frydlewski, se expresaron en sus redes sobre la partida de su padre: “Pienso en vos papá. No me alcanza las palabras para decir lo que sos en mi vida me enseñaste todo y mucho más, nos formaste con amor, alegrías y sabiduría. Junto a mamá nos dieron lo mejor que alguien podía soñar tener. Sos enorme, papá. Luchaste hasta el último minuto. Te amo eternamente, no sé cómo voy a seguir sin vos pero sé que siempre me vas a guiar como lo hiciste hasta hoy volá alto papá. Te amo”, escribió la primera.

“Viviste como cualquier persona en el mundo quisiera vivir. Disfrutaste más de lo que se podía. No te privaste nunca de nada. Formaste la familia que todos queremos formar. Viviste como pocos y luchaste como ninguno. El que todo lo puede y todo lo sabe. El que admiro más que a nadie en el mundo”, pronunció Pamela y cerró: “Deseo que el mundo entero pueda tener un papá como lo tuve yo. Te prometo que voy a honrarte toda la vida y cuidar a todos como te prometí. Sos mi héroe, mi ídolo, mi Hulk para siempre. Te amo con todo mi corazón".