El inesperado cruce entre Romina Manguel y Gonzalo Heredia: "Soy un descreído"

En medio de una segunda ola de coronavirus en Argentina que día tras día arroja números alarmantes, muchos programas de televisión tomaron la decisión de salir al aire con sus barbijos puestos, tanto para cuidarse ellos mismos como para enviar un mensaje de consciencia a los televidentes. Este fue el motivo que, en las redes sociales, provocó un inesperado cruce entre Romina Manguel y Gonzalo Heredia por la credibilidad de esta campaña.

A través de su cuenta de Twitter, este lunes Heredia ironizó: “¿El barbijo en la tele es el new (nuevo) ‘de esta salimos mejores’?”. Tras leerlo, la periodista quiso aclarar: “No, Gonzalo. Es una tranquilidad para muchos de nosotros que estamos a poca distancia en estudios cerrados sin ventilación y muy preocupados ante la cantidad de contagios en esos espacios”. Además, completó: “Para cuidarnos y cuidar a los compañeros y a quienes viven con nosotros. Beso grande”.

No satisfecho con la respuesta, el actor dobló la apuesta y le respondió: “Si este tweet hubiera sido escrito en abril del 2020, era perfecto. Te mando otro beso”. Lejos de terminar el debate, Manguel retrucó: “Creo que no se nos hubiese ocurrido. Si hubiésemos sabido lo que se sabe hoy de la importancia de la ventilación, la reducción del riesgo de contagio usando barbijo en lugares cerrados, muchos lo hubiésemos hecho. No, hoy no es perfecto, pero es mejor que no hacerlo”.

Heredia volvió a referirse al tema y criticó: “Ay, sí, perdón, es que hace como un año, hay tantos actos simbólicos y ejemplificadores en la televisión que ya no creo nada. No es con vos, debo ser yo que soy un descreído”. Tras el último tuit, la comunicadora no volvió a responderle y dio fin al intercambio.

En LAM se opusieron al uso de barbijos en TV

En Los Ángeles de la Mañana (El Trece) criticaron la decisión de algunos colegas de usar barbijo en vivo y, después de que la ex angelita Karina Iavícoli decidiera salir al aire usando un tapaboca, se produjo un verdadero escándalo en el canal del Grupo Clarín.

Para empezar, Yanina Latorre tildó de "demagogos" a quienes habían decidido empezar a utilizar el barbijo frente a cámara. Tanto ella como Mariana Brey y Cinthia Fernández coincidieron en que al estar trabajando con la distancia correspondiente, el tapabocas no era necesario. Por su parte, Maite Peñoñori sostuvo que el uso del tapabocas solo dificultaba la lectura de labios a quienes tienen problemas de audición.

Pero la polémica se dio cuando la ex angelita Karina Iavícoli apareció frente a las cámaras con su barbijo puesto. "Karina, estás contra todos", señaló a modo de broma Pía Shaw, que se encontraba conduciendo el programa ante la ausencia de Ángel de Brito, aislado por contacto estrecho. "Me parece que poniéndomelo me cuido yo y las cuido a ustedes", replicó Iavícoli, que también agregó que consideraba que era "una cuestión de responsabilidad" y que los que están adelante de cámara "tienen la responsabilidad de mostrarlo”.

Las angelitas no coincidieron con las explicaciones de la ex conductora de Nosotros a la mañana pero la charla siguió con tranquilidad aunque también con cierta tensión luego de que Latorre insistiera en la "demagogia" de quienes usaban el barbijo frente a cámara. Después de unos minutos, Pía Shaw empezó una entrevista con un médico y luego fueron a un corte publicitario. Al volver del mismo, Iavícoli ya no estaba al aire.