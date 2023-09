El impactante video de El Tirri con un sable: "Me encanta"

El primo de Marcelo Tinelli hizo un increíble cambio en su vida y compartió su historia para sorpresa de todos.

Luciano "El Tirri" debutó en la pista del Bailando 2023 y sorprendió a Marcelo Tinelli al contar el rotundo cambio que hizo en su estilo de vida. Tras sus palabras, las redes sociales hicieron viral una publicación del mediático empuñando un sable, confirmando su relato en el show de América TV.

Luego de bajar la escalinata hacia la pista del Bailando, "El Tirri" explicó la presencia de un grupo de samurais que lo fue a bancar en su presentación: "Lo que yo te quería comentar es que el viernes pasado me hice acupuntura y eso me ayudó. Cuando me fui a hacer ese tratamiento, me encontré con alguien que me dijo: 'A vos te vendría muy bien incursionar en el mundo samurai'. Me dio una tarjeta y me dijo que lo llamara".

"Después lo llamé y le pregunté si podía ir al curso. Me dijo que sí, fui y me cambió la vida. Nosotros vivimos juntos y vos me ves diferente seguro", agregó. Impactado, Tinelli lo cruzó con un comentario entre divertido e incrédulo: "Yo te veo igual que siempre. La verdad es que no te veo para nada diferente".

"Como camino, como hablo, ¿no te das cuenta de que antes estaba más encorvado? Ahora estoy como más recto. El maestro me enseñó todo sobre esta cultura, sobre la lectura de sopas", le retrucó el mediático. "Pero para tomar sopa no necesito ir a un curso de samurai", soltó divertido "El Cabezón". "No, pero es sopa con lectura. Cosa que a mí me encanta. Hace un tiempo que me estoy dedicando a la lectura y el análisis sintáctico", aseguró "El Tirri" ante la incomprensión de su primo, que solo atinó a cerrar con una brutal carpetazo: "Nunca te vi leer un libro en casa. Además, no entiendo qué tienen que ver los samurais con la lectura".

El Tirri se hizo samurai: "Estoy muy feliz"

Luego de la desopilante previa de "El Tirri" los televidentes corrieron a sus redes sociales y se percataron en una reciente publicación de la figura, en la que está blandiendo un sable propio de los samurais. "Estoy muy feliz de mi primer día e inicio a la cultura Samurai! Gracias al Maestro Kin sensei y toda su gente", escribió junto al video que lo tiene haciendo complicadas poses con la espada.