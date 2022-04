El hijo mayor de Wanda Nara sufrió un accidente: qué le pasó

Wanda Nara reveló cuál fue la urgencia por la que tuvo que llevar al hospital a Valentino, su hijo mayor que comparte con "Maxi" López.

Día a día, Wanda Nara publica distintas historias en su cuenta de Instagram en las que muestra detalles de su rutina junto a sus hijos en su mansión de París. En este momento, los niños están terminando el ciclo escolar. En este contexto, en el que le está dedicando todo su tiempo a sus hijos, contó que el mayor de todos, Valentino, de 13 años, sufrió un accidente y tuvieron que “salir corriendo” al hospital.

Primero, Wanda contó que una enfermera le escribió por Instagram diciéndole: “Lo que daría por ser vos, por tener tu vida”. Y recordando la situación que vivió con su hijo días atrás, publicó una reflexión sobre el admirable trabajo del personal de salud. “Ella se muere por ser yo, y yo la verdad que la admiro a ella. Porque en una pandemia nos salvó la vida a todos, y porque eligió una carrera que nos ayuda a todos”, comenzó Nara.

Y relató: “Ayer se rompió la clavícula mi hijo más grande. Salimos corriendo, y los primeros auxilios te los hace una enfermera. Entonces, yo creo que en la vida no importa quién sos, importa ser feliz y lo que hagas que te de la felicidad y que estés convencida”. Aparentemente, Valentino ya se encuentra bien y la situación no pasó a mayores.

El contundente descargo de Wanda Nara por los rumores sobre Mauro Icardi

Recientemente, Wanda también se enfrentó a un rumor divulgado por la prensa europea: que ella ya no sería más la manager de su marido. “Odio tener que salir a desmentir, pero dijeron que yo no era la representante de Mauro y hasta el día de hoy, hace 6 años que soy la única persona que figura y trabaja para sus contratos”, expresó.

En este sentido, Wanda explicó que a veces en los contratos de Icardi figuran los nombres de otros representantes porque ellos también participan a veces, pero que de todas formas, ella es quien toma las decisiones sobre su carrera. “La única persona que se ocupa de cuidar los intereses económicos soy yo. Gracias”, aclaró.

Por último, manifestó que su prioridad son sus hijos y que no puede estar desmintiendo noticias falsas constantemente. “Nunca se olviden que soy la madre de 5 personitas que cada una tiene sus vidas, sus cosas y la verdad que mi mayor ocupación en el día es estar con ellos, guiarlos y ocuparme de sus cosas, además que yo tengo un trabajo que ya lo conocen y además cumplo con esta función con mi marido. Por eso a veces algunas cosas que leo me hacen reír y ni las respondo porque me parece innecesario responder”, cerró.