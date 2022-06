El hijo de Valeria Mazza rompió el silencio después de la golpiza: "Angustiado y triste"

Tiziano Gravier, el hijo de la modelo, habló por primera vez sobre el padecimiento que está viviendo luego de ser víctima de una brutal golpiza.

El hijo de Valeria Mazza recibió el alta médica y rompió el silencio tras la golpiza de la que fue víctima. Luego de que se diera a conocer la versión de la madre de uno de los acusados, que indicó que el hijo de la modelo habría sido el primero en lanzar un comentario ofensivo, fue el joven deportista el que se animó a hablar por primera vez después de la cirugía.

Tiziano Gravier se comunicó con ¡HOLA! a través de mensajes vía WhatsApp, ya que todavía le cuesta hablar con fluidez. En esa conversación, el hijo de Valeria Mazza se sinceró con respecto a cómo se siente en este momento y manifestó cuál es el análisis que hizo de lo que le tocó vivir. El joven deportista pidió que la Justicia haga que se cumpla la ley y que los agresores paguen por lo que hicieron.

El hijo de Valeria Mazza expresó: "Hoy estoy angustiado, un poco triste. Me cuesta concentrarme y pienso mucho en lo que pasó. En un país civilizado, romperle la mandíbula a alguien está mal, no importa quién sea. Estoy de acuerdo que la Justicia debería actuar con la misma rapidez y eficiencia siempre". De esa forma dejó en claro que más allá de que ya pudo volver a su casa con su familia, las imágenes de lo que pasó, se repiten una y otra vez en su cabeza.

Por otro lado, Tiziano Gravier hizo referencia al rol de la Justicia en todo esto: "Mi mensaje es que quiero que se cumpla la ley para que quede claro que estas cosas no pueden seguir pasando y que cualquiera que cometa un delito debe asumir las consecuencias. No importa quién sea, porque hoy me tocó a mí, pero tengo claro que no soy el primero que sufre este tipo de ataques y Tiziano podría haber sido cualquiera. O sea, Tiziano somos todos".

Cuál es la palabra que habría dicho el hijo de Valeria Mazza antes de la golpiza

En diálogo con el diario La Capital, Elizabeth, la mamá de uno de los acusados por la golpiza, manifestó: "Lo que me contó Jesuán es que él salió a fumar y este chico, Tiziano, lo miraba. Hasta que en un momento le dijo a Jesuán: ‘¿Qué mirás bobito?’ Entonces se acercó Franco y Jesuán le dijo: ‘Este me bardeó'. Y seguro algo más les dijeron. Después pasó lo que se vio en la tele: se acercaron y le pegaron".