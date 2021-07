El hermano de Susana Giménez participará en MasterChef Celebrity

El hermano de la diva de los teléfonos fue convocado para uno de los programas más exitosos en todo el mundo.

Patricio Giménez, hermano de Susana, nunca fue un entusiasta del trabajo. Pero en este tiempo en el que ambos residen en Uruguay, una oportunidad de oro apareció para que el "artista" pudiera sumar a las cuentas. El éxito mundial de Masterchef Celebrity, en su versión uruguaya, adelantó que el pariente de la diva será uno de los participantes junto a otros argentinos.

En una diálogo con el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, el hermano de Susana Giménez , a quien siempre catalogaron de vago, se habló del proyecto televisivo para el que fue convocado y que pronto tendrá aire en la pantalla de Canal 10 de la República Oriental del Uruguay. "Estoy feliz de haber arrancado a participar en Masterchef para ver como me va", indico.

"Tengo muchas expectativas en Masterchef Celebrity Uruguay, vamos a ver como me resultan las cosas", agregó el músico, quien manifestó sentirse "Orgulloso de haber sido convocado, me tengo fe con algunas cosas y tengo otras para aprender, sería una muy linda oportunidad", afirmó Patricio Giménez, quien está hace tiempo radicado en el país vecino, donde fue para acompañar a la diva de los teléfonos en el inicio de la pandemia, en 2020.

En una reciente entrevista con el mismo medio, Patricio había expresado lo que Uruguay significaba para él: "Con los grandes amores de mi vida he estado en Uruguay. Algunas fueron de nacionalidad. Una novia que fue importante para mí se llamaba Natalia. Pero después con el resto de mis parejas he compartido Uruguay. En algún momento de nuestra relación estuvo presente”, dijo en su momento.

Al ser consultado sobre su estado sentimental, señaló: “El corazón de Patricio está bien. A mi mucho de mi vida privada no me gusta hablar ni para decir que si ni para decir que no. Pero me encuentro en un momento de sobrellevar cosas", cerró.

Los famosos argentinos que participarán en MasterChef Celebrity Uruguay

En la segunda temporada de MasterChef Celebrity, además de Patricio Giménez, participarán la bailarina Vanina Escudero y la cantante Mónica Navarro, quien vive en el país hermano desde finales de los 80s. También formará parte del reality el humorista Sebastián Almada, quien es uruguayo pero hizo una gran carrera participando, entre otros lugares, en Showmatch.

"¡YA LES PUEDO CONTARRRR! ¡Agárrense fuerte! En breve se viene @masterchefuruguay por @canal10uruguay ¿En un programa de cocina yo? Déjame tu comentario bonito", escribió la hermana de Silvina Escudero, quien se radicó junto a su marido Álvaro Navia y sus hijos en Uruguay, el lugar de nacimiento del humorista.