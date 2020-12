El referente de la movida tropical se vio envuelto en una polémica.

El hermano de la Mona Jiménez, Luis Guillermo, lo acusó de no cuidar a su madre ni visitarla en la residencia para adultos mayores donde vive. "Está abandonada en un geriátrico", aseveró.

Después de despedir a todos sus músicos y surfear un reclamo millonario de una hija que reconoció a prinicipios de 2020, la Mona se vio envuelto en otro escándalo luego de que su hermano Luis Guillermo lo acusase de negligencia y de descuidar a su madre, Eslida Rufino Santillán, internada en un hogar para adultos mayores.

"Esta es mi madre, está en un geriátrico, la pobre, sufriendo mucho y yo no me puedo hacer cargo. Teniendo un hijo muy famoso que no la va a ver ni nada. Quiero que me ayuden a compartir esta historia para que llegue a Carlos Jiménez", escribió el hermano del referente de la movida tropical en su cuenta de Facebook.

A pesar de que, en fotografías, a la Mona siempre se lo vio muy cariñoso con su madre, el medio "Cuarteteando" pudo establecer una comunicación con la mujer para tratar de esclarecer el asunto que enemista a sus hijos. Eslida, que tiene 92 años, aseguró estar "muy bien" mientras se recupera de una lesión en su cadera, hombro y fémur que sufrió este año.

Eslida contó que no tiene ningún problema con su hijo (La Mona), a quien admira y reconoció que hace pocos días tuvo un llamado del artista "para ver si necesitaba algo". "La gente no entiende y habla, pero yo lo entiendo a él y sé muy bien como son las cosas con su éxito”, aclaró la madre, sobre el conflicto que expuso su hijo, Luis Guillermo.

Además, comentó que a pesar de la pandemia de coronavirus mantiene la ilusión puesta en el cumpleaños de su hijo, para reencontrarse después de tantos meses de distanciamiento social: "El 11 de enero tengo la esperanza de que haga un show para poder verlo en el escenario", finalizó.