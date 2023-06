El guiño de Rusherking a María Becerra que descolocó a La China Suárez: "Donde hubo fuego"

Tras el lanzamiento del nuevo tema del grupo Los del Espacio en el que participan Rusherking y María Becerra, el cantante lanzó una indirecta para su expareja que revolucionó el mundo del espectáculo y la música. La frase que hizo ruido a poco de separarse de "La China" Suárez.

Rusherking es uno de los artistas que forma parte del grupo "Los Del Espacio", conformado por la camada de jóvenes artistas como Lit Killah, Duki, FMK, María Becerra, Emilia Mernes y Tiago PZK. Luego del furor por la vuelta de todos a través de una nueva canción, hubo una frase del exnovio de "La China" Suárez hacia su expareja María Becerra que despertó todo tipo de reacciones entre los fanáticos.

Las redes sociales estallaron tras el lanzamiento de un nuevo tema del grupo "Los Del Espacio", reunidos nuevamente. La vuelta generó sensaciones encontradas y una de las cuestiones que más revuelo causó fue el reencuentro entre Rusherking y María Becerra, quienes fueron pareja y el desenlace de la relación causó polémica ya que no fue en los mejores términos.

En este sentido, hubo una frase al inicio de la parte donde cantó Rusherking que sorprendió a todos. "Donde hubo fuego, cenizas quedan", soltó el artista santiagueño, quien además tuvo otra actitud ligada a su vínculo con María Becerra.

En una parte del videoclip, se lo vio con una zapatilla en su oreja como si fuera un teléfono, tal como lo hizo María Becerra en el challenge de su tema Ojalá. Por ende, fueron dos las indirectas del joven que acaba de separarse de Eugenia "La China" Suárez. Como si fuera poco, ambos se volvieron a seguir en sus redes sociales nuevamente.

La reveladora confesión de la China Suárez tras separarse de Rusherking: "Me vio"

María Eugenia "La China" Suárez se pronunció sin tapujos en una de sus historias de Instagram tras su separación de Rusherking. La actriz de tiras como Solamente Vos y Casi Ángeles compartió un extenso texto en su publicación, donde hizo referencia a los grandes desengaños de su vida, y lanzó una fuerte confesión sobre lo que le sucede.

"Me falló gente que me vio llorar, se quedó en mi casa a dormir, gente que comió en mi mesa y conoció a mi familia, mirá si me va a sorprender algo a estar alturas de mi vida", reza el posteo de Instagram que la protagonista de los filmes Abzurdah y Los Padecientes compartió en una de sus historias. De esa manera, comenzaron las especulaciones en relación a su presente.

"La China" Suárez hizo este posteo después de semanas en las que se especuló sobre su relación con su más reciente ex, Rusherking, de quien se separó tras haber tenido apenas diez meses de una relación intensa. Como consecuencia, la publicación de la celebridad generó un gran revuelo en las redes sociales.