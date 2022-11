El gesto de Antonella Roccuzzo hacia Tini que enojó a Camila Homs

La esposa de Lionel Messi tuvo un gesto de amabilidad hacia la novia de Rodrigo De Paul que incomodó a su ex, la empresaria Camila Homs.

Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, tuvo un gesto de amabilidad hacia Tini Stoessel, actual novia de Rodrigo De Paul, que sacó de eje a Camila Homs, su expareja. Cuál fue la decisión de Roccuzzo que generó un quiebre en el grupo de parejas de los futbolistas argentinos en el comienzo del Mundial de Qatar 2022.

En el programa Es por ahí (América TV) el periodista Guido Zaffora anunció el conflicto entre las esposas de los jugadores de la Selección Argentina y explicó: “Hay un tema que tienen que ver con las mujeres del mundial. Voy a nombrar a dos. Antonela Roccuzzo y Jorgelina Cardoso, las esposas de Messi y Di María, le hicieron un muy buen recibimiento a Tini, fueron muy amorosas”.

“En contrapunto a lo que dice la mayoría, más allá de que conocen a Cami de tantos años y tienen muy buena relación. Igual estuvieron muy bien con Tini”, agregó. Más tarde, fue Karina Mazzocco -en A la tarde- quien lanzó la bomba sobre las mediáticas: al parecer, Tini fue agregada al grupo de WhatsApp de parejas de los jugadores y esto no le cayó nada bien a Camila Homs, ex de Rodrigo De Paul.

La dolida respuesta de Camila Homs

Ante la jugada de Roccuzzo, quien habría dado el visto bueno para que entre Stoessel al grupo, Homs brindó una entrevista en La tarde del Nueve (El Nueve), donde se desahogó y habló sobre su dura separación de De Paul: “No fue un año fácil. No, no. Me pasaron un montón de cosas. Tengo un nene de un año y medio y pienso que tiene 15 por todo lo que pasó. Fue un montón".

“Agradezco que me haya pasado todo lo que me pasó y tener a mis hijos que son la luz de mi vida. Ay, no puedo hablar… Nombro a mis hijos y ya me emociono. Soy re sensible. Mis hijos son todo. Creo que sin ellos, la verdad, no hubiera podido salir como salí. Levantarme, verles la carita y decir ‘tenes que seguir. Mis hijos me dan fuerza que me sale y me dice ‘dale’", sumó Homs.