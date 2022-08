El furioso descargo de Pepe Cibrián tras el escándalo: "Voy a ir a la justicia"

El reconocido actor llegó a su límite y publicó un extenso descargo en sus redes sociales tras la polémica con su expareja, Nahuel Lodi.

Pepe Cibrián se hartó y publicó un fuerte descargo tras el escándalo mediático en el que estuvo envuelto por la infidelidad de su exmarido, Nahuel Lodi. A través de sus redes sociales, el actor y productor de teatro compartió una serie de videos en donde leyó su declaración y aseguró que iba a contestar a todos aquellos que difundieron información falsa sobre su persona "por medio de la Justicia".

En primer lugar, Cibrián decidió hacer hincapié en la forma en que se expuso su vida personal con gran "ensañamiento". "Se ha hablado indiscriminadamente de mis afectos, frente a las vivencias afectivas producto de mi reciente historia con Nahuel, opinando y calificando los sentimientos más profundos sin reparo que traté de tolerar entendiéndolo como algo propio del interés por las noticias comúnmente denominadas del corazón", declaró el exjurado del Cantando 2020 y aseguró que incluso soportó "aquellas declaraciones que eran contrarias" a su sentir.

En ese sentido, Pepe Cibrián reveló que decidió romper el silencio luego de que las declaraciones se convirtieran en comentarios en contra de su persona que lo llevaron a su punto límite. "Comenzaron a lanzarse comentarios aberrantes con imputaciones gravísimas afectando derechos personalísimos que hacen a mi intimidad, a mi buen nombre y honor. Los que por su gravedad y falta de asidero no responderé por esta vía, sino en la justicia”, enfatizó el actor.

Indignado, el famoso productor de teatro musical acusó que "se manchó su nombre y el del teatro" y que "todo tiene un límite". "No es posible, ni justo que personas en busca de pobres minutos de fama para lograr un espacio de aire, lo hagan en base a mentiras. Todo debe tener un límite", continuó el actor.

Por último, el artista confesó que la situación había generado grandes problemas en su vida, con sus familiares, amigos e incluso en su relación amorosa, algo que "ya no iba a permitir". "Esta campaña de desprestigio y este daño provocado deberá ser reparado. No me quedaré callado, solo que arbitraré los espacios que institucionalmente corresponden", sentenció.

Tras el escándalo, se filtró un video de Pepe Cibrián y su esposo

Pepe Cibrián se separó hace varios días de su esposo Nahuel Lodi tras verlo en un video besando a otro hombre. Sin embargo, la novela de ambos todavía no tuvo un final claro y ahora se filtró un video que los muestra juntos e infraganti.

El material, que muestra a Pepe Cibrián y Nahuel Lodi juntos luego de la separación y el escándalo mediático que se generó, fue publicado por Intrusos en América TV. Uno de los presentes al momento de filmarse el reencuentro del artista con su expareja fue Pablo Layus, histórico notero del programa de chimentos en la pantalla chica.

“Pepe había pautado una conferencia el domingo para hablar de Dorothy. Cuando dejó en claro que no iba a hablar de su vida privada, todos los demás canales dijeron que no. Pero con ver cómo estaba, a nosotros nos servía. Y cuando llegamos, vimos que se bajaba del auto Nahuel”, relató el cronista cordobés. Según trascendió, Cibrián no se reconcilió con su esposo pese a mostrarse muy cerca.