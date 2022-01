El fuerte mensaje político de Abel Pintos: "Me duele mucho"

En una faceta poco conocida de él, Abel Pintos tomó partido por una situación que lo toca muy de cerca y de la cual le gustaría que se vean cambios en un futuro cercano.

Conocido por ser la voz que brilla en los miles de festivales que recorren el país entero y con una carrera que lo consolidó como uno de los artistas más escuchados de Argentina, Abel Pintos poco a poco empezó a explorar su faceta como personaje más allá de aquel que alimentaba a la farándula, así es como se animó a hacer públicas sus opiniones sobre diversas situaciones que atraviesan al ámbito social y político.

En una reciente entrevista que brindó a La Garganta Poderosa, revista de la que también fue portada, Abel Pintos se animó a hablar desde su experiencia y su visión personal para mostrar su indignación frente a la situación de desigualdad que se vive a nivel social. "La igualdad comienza en nosotros, después se traslada a la cuestión de las oportunidades, porque justamente las oportunidades comienzan en nosotros. Considero que para que en lo enorme cambie, tiene que empezar a cambiar en lo cotidiano", comenzó por decir el famoso cantante en este diálogo.

Así mismo, y antes de indagar en una cuestión mucho más política, Abel aseguró que para él, la igualdad es "que todos tengamos el acceso a las mismas cosas, a las mismas actividades". "El asunto está en las opciones, una persona que tiene opciones, tiene más libertad", explayó sobre el tema. En este marco, el entrevistador le pidió opinión sobre la distribución de las necesidades básicas, las cuales no están cubiertas en los barrios populares a lo largo de todo el país, y Pintos se mostró tajante sobre el tema, específicamente con la falta de llegada del agua potable a algunas zonas.

"Esas cosas me duelen mucho. Me duelen mucho en el sentido de que no las entiendo. Que las cosas fundamentales al día de hoy no estén cubiertas para todo el mundo... no lo comprendo", empezó por expresar Abel Pintos. Frente a esta situación, el intérprete de Pájaro Cantor aseguró que es tanta la indignación que siente, que muchas veces la bronca lo lleva a "hacerse planteos filosóficos a partir de ese dolor y esa falta de comprensión" y que "muchas veces no sabe si lo iluminan o lo hunden mucho más".

Continuando con el eje de su descargo, Abel Pintos lanzó un fuerte mensaje que mostraba su indignación por el orden de prioridades que se tienen en la actualidad. "¿Cómo carajo vamos a estar todavía con un tema de cómo llevar agua a la gente de una ciudad y a la vez se está queriendo poner Wifi en todas las calles? ¿Me estás jodiendo?", expresó. Sin embargo, el cantante no desmereció los proyectos que se tratan en cada ciudad, ya que aseguró que "le parecen planteos interesantes" pero que "es como querer arrancar por el peinado sin tener la cabeza lista". "Eso no lo entiendo, y me duele mucho.", finalizó.

Nuevo año, nuevo Abel Pintos

Tal como se mencionó anteriormente, en los últimos años, Abel Pintos optó por despojarse de esta imagen de cantante inocente y optó por mostrarse tal cual es, con sus opiniones, gustos y defectos. Así es como el cantante aseguró que hace poco tiempo optó por priorizarse a él y hacerle caso a lo que su interior le indique. "En este momento elijo escucharme, con esas cosas que vienen solas. Con esa energía intento encarar mis días de la manera más real y genuina posible", contó y aseguró que "antes trataba de caretearla por ser para el otro lo que esperan que fuera, pero que es muy estresante vivir así".

"Hoy quiero estar fuerte para mi mujer y mis hijos, también para el público que me acompaña hace tantos años", sentenció Abel Pintos sobre sus objetivos para esta nueva etapa de su vida personal y su carrera.