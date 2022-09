El fan de Wanda aniquiló a Mario Pergolini: "Mal tipo"

Luego de que Mario Pergolini lo tratase de "pelotudo", Mariano de la Canal publicó un picantísimo descargo en sus redes sociales. La palabra del fan de Wanda a los ataques del dueño de Vorterix.

Días atrás, el fan de Wanda saltó al centro de atención por su divertido relato de por qué dejó el veganismo y el conductor Mario Pergolini aprovechó para atacarlo y tratarlo de "pelotudo". Fiel a su estilo ácido, el influencer le dedicó un picantísimo descargo al dueño de Vorterix.

"Pensé que iba a ser un viernes tranquilo, pero no. Abro la página de eltrecetv y encuentro 'Mario Pergolini no perdonó a de la Canal luego de que contara cómo dejó de ser vegano', y me dijo que soy un pelotudo", exclamó Mariano, haciéndose eco de la información que trascendió en los portales.

Afilado, el fan de Wanda repasó el video con las declaraciones de Pergolini y procedió a disparar contra él con una fuerte respuesta: "Yo puedo ser un pelotudo por hacer un chiste, algo divertido, risueño pero, ¿cómo se les dice a las personas que echan a sus amigos del trabajo o que agarran radios para fundirlas, como vos? Puedo ser un pelotudo, sí, pero al menos no me dicen mal tipo las personas que eran mis amigos".

"Tengo la suerte de nunca tener que buscar laburo con Pergolini, así que voy a decir todo lo que los progres cool no se animan. Además, me puse a pensar que si yo trabajase con él me pasaría lo que les pasa a todos los que laburan con él: de un día para el otro te echan a la mierda o que nunca aparecen los pagos. No es negocio trabajar con Mario", arremetió de la Canal.

Por último, el influencer hizo una fuerte crítica hacia las denuncias de mujeres a la productora de Pergolini y cerró con una categórica reflexión: "Supe que no hubieron mujeres que no la hayan pasado como el culo en Cuatro Cabezas, la productora que él tenía, así que -midiendo esa vara- me imagino que ni trolos habría".

El día que Mariano de la Canal se convirtió en el fan de Wanda

En una reciente entrevista, Mariano de la Canal contó cómo fue el primer día en que apareció en pantalla como el fan de Wanda. "Fue una cosa medio pactada. La verdad que la idea fue de Wanda, a ella se le ocurrió... Kennys Palacios, que es ahora su mano derecha, empezó peinándola y maquillándola y un día me llama por teléfono y me dice 'Wanda quiere un fan esta noche'", recordó el actor. A diferencia de lo que muchos creían, no era un fanático real de la empresaria.

"'¿Cómo?', le dije. 'Sí, quiere un fan para el programa porque no tiene previa', me dijo. Yo le dije que no me animaba, pero Wanda me habla y me dice 'Marian, hagamos esto, va a estar bueno, está divertido... si vos hacés reír a Tinelli, te vas para arriba'. Esas fueron sus palabras y me convenció", continuó Mariano. Fue entonces cuando Marcelo Tinelli le alcanzó un micrófono y comenzó su actuación: "Hice mi show, dije 'estoy en el baile y tengo que bailar'. Y lo di todo", cerró.