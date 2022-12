El exrepresentante de El Noba aseguró que recibe señales "del más allá" del cantante: "Estás ahí"

A siete meses de la muerte del cantante, su exrepresentante y amigo confesó que vivió experiencias paranormales y se las atribuyó al artista.

La muerte de "El Noba" fue uno de los golpes más fuertes para la industria nacional de la música, incluso a siete meses de su fallecimiento, varios de sus colegas y amigos siguen recordándolo. Precisamente, su exrepresentante volvió a aparecer públicamente y confesó que, hasta el día de hoy, recibe "mensajes del más allá" por parte del cantante.

En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, Leandro Vecchio, el exrepresentante del cantante de RKT reveló que no hay día en que no recuerde a "El Noba". "Voy a verlo, voy a visitarlo y trato de encontrarle una explicación a esto que todavía no la encuentro. Dependiendo de cómo salgo de ahí desarrollo mi vida. En el taller tengo las voces de él y en el celular debo tener como 900 fotos de él, no es fácil olvidarlo", reflexionó.

Fue en este marco que el también amigo del intérprete de éxitos como Tamo' Chelo confesó que recibe señales del más allá y se las adjudica a la presencia constante de "El Noba". "El otro día hacía una comparación, cuando murió mi abuela me dolió pero esto es verlo constantemente a él. Pasás por un local y están escuchando música de él y prendes la radio y hay un tema de él, siento señales de El Noba, hay cosas muy particulares, cosas que son imposibles que pasen y suceden", reveló.

Asimismo, añadió: "De alguna manera u otra está acá, son flashes y por ahí se da cuando estoy solo, ves sombras y alguien que está. Una vez me pasó que me estaba bañando y pensé en vender el auto que me hacía acordar mucho a él, lo estaba pensando en voz alta y de repente se apagó la luz, que nunca, en la vida se apagó la luz y pasó". Además, admitió que decidió no vender el auto por esa señal tan especial.

"Da la sensación que decís 'estás ahí amigo', yo al principio estaba re negado a todo, no quería saber nada y estuve negado como durante un mes", concluyó Leandro, quien hasta hoy tiene a su amigo siempre presente.

Giro en la causa por la muerte de El Noba: la decisión de la Justicia sobre el conductor del auto

La causa por el accidente fatal que tuvo el cantante "El Noba" fue archivada por la fiscalía descentralizada número siete de Florencia Varela, después de que se comprobara que el artista fue el culpable de ese siniestro. Nelson Fernández Cáceres es el nombre del conductor del Peugeot 408 contra el que colisionó la moto de Lautaro Coronel (nombre real del cumbiero) y se descartó cualquier responsabilidad de su parte en el choque.

La velocidad a la que viajaba el intérprete de Tamo Chelo fue mayor a 50 kilómetros por hora, por lo que el choque contra el lateral izquierdo del auto resultó letal para el artista. El Noba estuvo hospitalizado durante diez días tras su accidente hasta que falleció por las graves afecciones de la colisión en su organismo.

"Luego de realizar la evaluaciones requeridas para su certificación, lamentamos comunicar el fallecimiento de Lautaro Coronel, quien permaneció internado la Unidad de Terapia Intensiva de Adultos de nuestra institución desde 24 de mayo de 2022. Acompañamos a la familia en estos momentos y en su dolor", rezó el comunicado oficial hecho por la institución médica en la que estuvo internado.