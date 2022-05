El ex de La China Suárez estaría saliendo con otra mujer: las pruebas

“La China” Suárez y su novio español, Armando Mena Navareño, enfrentan fuertes rumores de ruptura desde hace semanas. Sin embargo, los dos se negaron a dar declaraciones públicas al respecto. En este contexto de incertidumbre total, Armando sorprendió al publicar una foto muy cerca de otra actriz.

Se sabe que “La China” había viajado a España, país en el que vive Mena, para presentarse en los Premios Platino. Según rumores, a pesar de estar en la misma ciudad, no se vieron ya que estarían atravesando una fuerte crisis. Finalmente, esta publicación de Armando en sus redes parecería confirmarlo todo.

En la imagen publicada por el ex de Suárez en su cuenta de Instagram se lo pude ver abrazando a la actriz española Miriam Giovanelli. Lo que más llamó la atención de los internautas es que la artista aparece extremadamente pegada a Navareño, como en un gesto de cariño, y que a ambos se los ve muy sonrientes en la postal.

Aunque “La China” se negó a dar declaraciones sobre su estado sentimental, dio a entender en una reciente entrevista que su corazón no estaría en el mejor momento. En diálogo con La Nación, la actriz reveló que está en un momento de su vida “muy particular”, replanteándose muchas cosas en relación a su vida personal y profesional.

“Es un tiempo de replanteo de la carrera, hacia dónde quiero ir, qué personajes quiero hacer… Por supuesto que también hablo de amor, no lo puedo evitar. Soy muy enamoradiza y sufrimos, sufrimos por sufrir. El amor no tiene que doler”, confesó. Esta última frase despertó muchas preguntas entre sus fanáticos, que hasta ahora, no tienen una respuesta clara.

¿Armando Mena Navareño le escribió a Wanda Nara?

Otra de las versiones que circularon en torno a “La China” fue que Armando trató de seducir a Wanda Nara a través de Instagram. Se cree que se trataría de un intento de venganza por parte de Navareño ya que la exestrella de Casi Ángeles se habría vuelto a comunicar con Mauro Icardi mientras estaba en una relación con él.

Juan Etchegoyen anunció en Mitre Live que tenía información muy comprometedora al respecto y que “no fue cualquier mensaje” el que el español le envió a Wanda, sino que le envó un corazón y varios otros mensajes de coqueteo. “Fue a la vista de todos y nadie se dio cuenta. Lo que me cuentan es que el español se habría hecho una cuenta falsa de Instagram para observar todo lo que hacía Wanda durante este tiempo”, aseguró.