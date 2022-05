El enojo de Dalila en un boliche del Conurbano: "Que me la chupen"

La cantante santafesina volvió a dar qué hablar arriba del escenario. Dalila y un claro mensaje para quienes la criticaron tras la viralización de su estado en un boliche de Moreno.

Dalila volvió a dar qué hablar arriba del escenario. Tras viralizarse su show en un boliche de Moreno, en donde se la acusó de estar pasada de copas, la santafesina se presentó en Tropitango y allí realizó un contundente descargo. "Que me la chupen", se le pudo leer en sus labios.

Eligiendo no emitir palabra pero sí gesticular para que se entienda su mensaje, Dalila le dejó un mensaje a quienes la criticaron por estar tirada en el escenario días atrás y balbuceando. "Nos da energía, nos da amor. Nos hace sentir que vale la pena, que todo lo que hacemos en este ambiente vale la pena. Y después, lo que digan de mi... Que me la chupen (NdeR: ésta última frase se pudo leer de sus labios, no la dijo en voz alta). Es así, si ninguno me va a dar de comer".

La "Diosa del Verbo Amar" fue noticia y salió a aclarar lo sucedido en un programa de televisión. "Esa noche me llevaron un par de champagnes al camarín, la verdad es que me encanta tomar champagne. Pero lo de la adicción ya me causó una gracia enorme.... No me gusta que metan a mis hijos en mis temas. Eso sí me jode, sinceramente. No me cabe ni ahí”, expresó la cantante en diálogo con LAM.

El video por el que Dalila fue noticia en las redes sociales

Dalila es una de las cantantes santafesinas más conocidas del país. Con su cumbia romántica, de la misma escuela del recordado Leo Mattioli, la "Diosa del verbo Amar" logró trascender los límites de su tierra natal para extender su música a lo largo y ancho de la República Argentina. Justamente, se presentó en un boliche de Moreno (zona oeste del Gran Buenos Aires) y allí causó preocupación por el estado en que se mostró.

Tirándose al piso, colgada de una baranda del escenario y balbuceando, Dalila fue protagonista de un video que se hizo viral en las redes sociales. Esta presentación de la artista encendió las alarmas de sus fanáticos y hasta algunos se animaron a asegurar que (quizás) estuvo con algunas copas de más.