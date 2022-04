El enojo de Andrés Ciro Martínez con el presidente de Uruguay: "Levántese"

El músico se manifestó en sus redes sociales sobre un momento de tensión que vivió en el país vecino. Ciro debía llegar a tiempo para tocar en un recital benéfico.

Andrés Ciro Martínez vivió un momento de enojo e indignación en Uruguay por un problema en el control de ingreso al país vecino. El intérprete de Tan solo se pronunció en sus redes sociales sobre la impotencia que sintió y le habló de manera directa al presidente de ese país.

"Venimos a tocar al Festival Minas y Abril a beneficio del Hospital público Alfredo Vidal y Fuentes. Está hecho el trámite para el día de la fecha, pero parece que no vamos a poder llegar, por ejemplo, a probar sonido porque acá no hay nadie", escribió el músico en su primer descargo, cuando aún no sabía que ese malpaso recién comenzaba.

Ciro, más tarde, volvió a hacer un posteo para dar aviso de su situación a sus seguidores. "Cuatro horas y seguimos acá", escribió en una de sus historias de Instagram en la que compartió una foto del oficina de Área de Control Integrado de Fray Ventos cerrada.

El artista publicó una foto donde se pudo leer un textual que Luis Lacalle Pou había pronunciado sobre su país: "Todos los días me levanto y agradezco ser el presidente de la república". En ese mismo posteo, Martínez le dedicó unas contundentes palabras al mandatario uruguayo: "Levántese pronto presidente que hace cinco horas estamos golpeando la puerta de su querido país, tierra de mi abuelo, y acá no nos atiende nadie".

"Ya seis horas esperando, es de día, querido público uruguayo haremos todo lo posible por llegar y tocar hoy. Sin dormir y con mucha bronca por esta falta de respeto", escribió el músico alrededor de las 7 de la mañana. Horas más tarde, llevó tranquilidad a su público e informó: "A la gente que escribió le agradecemos su apoyo. En especial a los que van al show les decimos que estén tranquilos, pudimos pasar. Siete horas después, pero yendo".

