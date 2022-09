El enigmático mensaje de Wanda Nara tras la separación con Icardi

La mediática se expresó mediante sus redes sociales en medio del escándalo con Mauro Icardi.

Wanda Nara se separó de Mauro Icardi y causó revuelo por todos lados, más que nada en el mundo del espectáculo. La mediática había confirmado la noticia mediante sus redes sociales y por la misma vía, realizó un posteo para revelar detalles de lo que le depararía su noche como soltera.

La culminación de la relación entre Wanda e Icardi sorprendió a todos. En una primera instancia, se había deslizado que los rumores no eran tan fehacientes y hasta el mismo futbolista reveló que estaban pensando en un hijo, pero todo dio un duro revés por parte de quien forma parte de Quién es la máscara por Telefe.

"Viernes de sillón, TV y milanesa con puré", escribió Wanda a través de su cuenta de Twitter sobre sus planes de viernes por la noche, ya estando soltera y con un mensaje acompañado por emojis de corazones. No solo eso, sino que vinculan un affaire de la mediátca con el futbolista de Boca Juniors, Martín Payero.

"Me llamó la atención y hablábamos con Yanina sobre una información que compartíamos. Se los vio charlando, nada más. Algo pasó ayer", aseguró Pía Shaw, panelista de LAM, ciclo que conduce Ángel De Brito por América TV. El tuit tuvo varios comentarios de la gente que interactuó con Wanda sobre este tema controversial.

El secreto que Wanda Nara guardó sobre Icardi durante un año

Wanda Nara y Mauro Icardi están nuevamente en el ojo del huracán. Mientras la empresaria confirmó su divorcio, el futbolista del PSG lo niega rotundamente en sus redes sociales. En este contexto de incertidumbre, la panelista Luli Fernández reveló la conversación privada que tuvo con Wanda en 2021, cuando estalló el Wandagate, y que mantuvo en secreto hasta el día de hoy.

Tras haberse enterado que el futbolista le había sido infiel con "La China" Suárez, Wanda tomó la decisión de perdonarlo y seguir con su relación. Sin embargo, la gran mayoría de los seguidores de la mediática desconfiaron de esta situación y sostuvieron que tarde o temprano iban a divorciarse. Finalmente, la panelista de espectáculos confirmó que esta teoría es cierta.

"De diferentes conversaciones que tuve con Wanda, salió el hecho concreto de que esta relación estaba terminada. En un momento, él le pidió que saliera a desmentir todo y ella estuvo firme y me dijo por WhatsApp 'yo no voy a desmentir nada, esto es una decisión tomada'", reveló Luli Fernández.

En este sentido, Fernández reveló la frase que Wanda le dijo en su momento: "Esto yo no se lo voy a perdonar nunca, yo necesito que él entienda que me quiero separar". "Esto ella se lo venía comunicando desde hace bastante tiempo. Obviamente hay una familia conformada, diez años de relación, entonces es natural que las cosas se hagan con cuidado. Está claro que esta separación no es de común acuerdo y hay que ver cómo va a ser la disolución de este matrimonio", sumó la panelista.