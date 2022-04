El emotivo posteo de Rocío Marengo tras revelar que será mamá: "Voy por vos"

Tras el feliz anuncio de la llegada de su primer hijo, Rocío Marengo mostró cómo avanza el tratamiento que se realiza.

Rocío Marengo está en camino de cumplir uno de sus mayores sueños: convertirse en mamá. Luego de hacer el feliz anuncio en sus redes sociales, Rocío Marengo volvió a referirse al tema y mostró cómo avanza el tratamiento que se realiza. Con un emotivo mensaje, la mediática conmovió a sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, sitio en el que se mantiene activa a diario, Rocío Marengo actualizó a sus seguidores sobre el procedimiento médico al que se somete para poder tener a su bebé. En varias ocasiones, la pareja de Eduardo Fort hizo público su deseo de convertirse en mamá, pero siempre se topaba con algún obstáculo para realizar este sueño. Sin embargo, por fin le llegó el momento a Marengo y no dudó en compartirlo con todas las personas que siempre la apoyaron: sus fanáticos.

En sus historias de Instagram, Rocío Marengo compartió una tierna foto en donde se la ve dentro de un consultorio médico. Todo indica que la exparticipante de ShowMatch: La Academia se estaba por extraer sangre para facilitar el tratamiento y decidió tomarse una selfie en este momento. "¡Feliz! Paso a paso. Voy por vos, bebito mío", escribió la mediática como descripción de la foto.

Cabe recordar que, hace algunas semanas atrás, Rocío Marengo contó a través de sus redes sociales que su proyecto de convertirse en mamá ya estaba encaminado. "¿Vas a ser mamá? Me muero de amor", fue la pregunta de una internauta que disparó la confesión de la mediática. "Si, si. En unos días tendremos novedades. Estoy feliz de haberlo compartido con ustedes. Me saqué mucha presión de encima. Estoy feliz, segura y tranquila", develó.

¿Eduardo Fort será el papá del bebé?

Pese a que hace ya muchos años que está en pareja con Eduardo Fort, Rocío Marengo admitió que el proyecto a traer un bebé al mundo es algo personal. La mediática es consciente de la responsabilidad que conlleva hacerse cargo de un niño y aseguró que "no quiere involucrar a nadie".

"Entiendo que si soy mamá, Edu estaría al pie del cañón al lado mío, acompañándome en lo que sea. Obviamente a su forma porque él es muy especial, pero siento que si soy mamá, él estaría a mi lado", develó Marengo en diálogo con Revista Pronto. "Quiero ser feliz sin molestar a nadie. Mi deseo es ser mamá y quizás no es atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo. Lo que quiero del compañero que tenga a mi lado es estar unido desde el amor y no desde un proyecto de haber tenido un hijo", aseguró y confesó que "no necesitaba a nadie para tener un bebé".