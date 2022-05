El duro relato que expone a Daniel Osvaldo: "Un caso criminal"

El descargo fue a través de una publicación en Instagram por parte de su expareja.

En las últimas semanas, el exfutbolista Daniel Osvaldo se vio inmerso en varias polémicas por fuera del mundo musical que vive con su banda Barrio Viejo. Se tratan de casos delicados y este último lo expuso directamente mediante un posteo realizado en Instagram.

Su expareja Elena Braccini publicó en su cuenta un duro relato personal que vivió horas antes y lo vinculó con la falta de manutención para con sus hijas Victoria y María Helena. "Ayer pasé una buenas seis horas en la corte por un caso criminal. Esta historia lleva pasando más de diez años que lucho con uñas y dientes para asegurar que un padre asuma sus responsabilidades, al menos económicamente", comenzó el texto.

Ya se había conocido la situación entre ellos dos cuando a principios de año se tomó conocimiento del juicio que le inició en Italia por la deuda en cuota alimentaria por la exorbitante cifra de 24 mil euros sin intereses acumulada durante cinco años. "Qué le importa, vive al otro lado del mundo y no hay manera de notificarle nada. Trata de ser una estrella de rock, se acerca la boda con la hija de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, falleció recientemente [por Maradona]", continuó Braccini.

Por tales motivos, reveló más detalles al respecto de lo sucedido: "¿Crees que tenga tiempo para pensar en llamar o escribirle a sus hijas? Por cierto, estamos en una época en la que no es difícil comunicarse por FaceTime, Zoom, Google Meet o el Whatsapp más banal, podías comunicarte todos los días, pero él no", dijo.

El posteo de la italiana empezó a comentarse en Twitter luego de que la cuenta de LAM lo haya replicado en su perfil. "El #RockeroStone sigue con su música pero...", escribieron mostrando una captura de la publicación traducida al español.

"Me he sentido con ganas de rendirme muchas veces porque honestamente es muy agotador tanto psicológica como económicamente de soportar, así que tengo que agradecer a mis abogados que nunca se han rendido conmigo ni un segundo", añadió. El motivo del descargo fue una situación similar que vio en la corte del país europeo.

Por último, cerró con una reflexión: "Los hijos son primero, y cuando aprendas que la vida es una rueda giratoria y que no eres todo poderoso, y que todo el mal te volverá, entonces tal vez el mundo será un lugar mejor".

Daniel Osvaldo fue acusado por su ex en Twitter

Nina Oertlinger hizo su descargo en contra de Daniel Osvaldo a traves de Twitter y lanzó: "Sos una gran MIERDA. Hacele la cruz a tu hijo. Te vas a morir solo. Fracasado. NO SERVÍS PARA NADA. Y espérame, porque esta te la cobro yo". Y luego expresó varias situaciones de violencia: "Te acordas cuando me empujaste en Italia y me hiciste golpearme contra el piso? ¿Te acordas de todos los maltratos psicológicos? Y cuando ibas manejando como un desquiciado discutiendo con los chicos en el auto? Agárrate. Porque ahora me cansé yo. Violento, misógino, mal padre".

Lejos de seguir quedándose callada como lo hizo hasta hoy, Nina Oertlinger aseguró: "El que te defiende, no te conoce. Me hartaste. Y te las voy a cobrar. En 1 mes seguramente posteas fotito que es lo único que sabes hacer. CARETA. Y hay testigos de las cosas. La imagen ya la tenes por el piso. Vas a tener que ir a buscar al subsuelo. Infeliz". Haciendo referencia a que es casi seguro que Daniel Osvaldo comparta una imagen con Gianluca, su hijo mayor, en mayo cuando cumple años.