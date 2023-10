El duro momento que atraviesa Karina Jelinek: "Por ahora"

La famosa modelo habló tras el robo que sufrió y reveló el angustiante período que atravesó y cómo hizo para volver a salir adelante.

Luego de varios meses alejada de la farándula y la televisión, Karina Jelinek reapareció públicamente y confesó el mal momento que atravesó. La famosa modelo abrió su corazón y contó que no fueron meses fáciles para ella, motivo por el que tuvo que recibir ayuda para salir adelante.

En una reciente entrevista que brindó con PrimiciasYa, Jelinek contó que atravesó un oscuro periodo en donde su salud mental se puso en jaque. Hace algunos años atrás, Karina sufrió un millonario robo del dinero que tenía ahorrado para subrogar un vientre y convertirse en mamá. En ese momento, acusó a su mejor amigo de haber sido el autor del crimen e incluso inició acciones legales al respecto. Sin embargo, luego de alejó de la vida mediática y se sumió un momento muy difícil.

"Estuve viviendo en España, un país que amo y tengo muchos amigos que se fueron a vivir allá hace un tiempo. Me invitaron y estuve recorriendo por todos lados. Tenía un problema personal, un bajón y me fui", empezó por contar en la entrevista que brindó. Luego, sumó: "Estuve ahí con mis amigos que me daban todo su amor. Ahora por suerte estoy bien, mucho mejor. Gracias a Dios mejor".

Aunque si bien no profundizó en qué le sucedió, confesó que ahora está estable e incluso subrayó que su relación amorosa con Flor está "muy bien". Asimismo, contó que pronto volverá a la pantalla chica con un proyecto especial en Argentina. "Por ahora ya empecé con los ensayos del Bailando porque voy a estar en la salsa de a tres con Kennys. Para mí es un placer bailar con él que es un amigo de muchos años, además estuve seis años en el Bailando y tres en el Cantando. Es como volver a casa, además de apoyar a mi amigo", sentenció.

Karina Jelinek y una fuerte revelación en vivo: "Me lo tenía que guardar"

Karina Jelinek fue noticia a principios del año tras anunciar que alguien a quien creía su amigo le robó varios objetos de valor y joyas, entre las que se encontraba uno de sus anillos de compromiso. Esta situación se reflotó en un programa de televisión que tuvo la presencia de la modelo, quien fue a tasar un anillo y se llevó una increíble sorpresa al aire.

Invitada a El valor de tus sueños (El Nueve), Jelinek fue a tasar un anillo del que quería desprenderse y anunció: “Tengo este anillo que tiene una historia muy particular, que hoy lo voy a soltar”. Luego de revelar que se trata de su segundo anillo de compromiso, "que me quedó de recuerdo", la mediática explicó que el primero se lo robaron: “Era un diamante solitario, me lo robó mi mejor amigo, como mi familia. Me lo tenía que guardar, desapareció y me lo sacó”.

“El único que me quedó es este, por ende no tengo buenos recuerdos de este anillo, así que antes de perderlo y que me lo roben, prefiero tasarlo”, sumó. Luego de estudiarlo, los joyeros le indicaron: “Tenemos un anillo de platino que es de Tiffany. Las piedras son brillantes, talla completa. El diamante es la piedra en bruto y la talla, que en este caso es completa, hace que tenga este brillo que tiene. Las piedras la verdad que tienen un color increíble, cero defecto, engarce doble, y el extra que es el platino marca Tiffany”.