El drama familiar de Luciano Pereyra: "Tuvo un ACV"

Luciano Pereyra vive un verdadero calvario personal y las redes sociales le envían mensajes de aliento. El dramático momento del cantante.

Luciano Pereyra vive horas sumamente complicadas. Es que un familiar cercano del famoso cantante sufrió un grave problema de salud: su hermano, Marcelo Pereyra, tuvo un ACV (accidente cerebrovascular) y su situación sin dudas preocupa tanto al hombre de 40 años.

De acuerdo a lo que indicó Gente, el hermano del músico se encuentra "internado" y en estado de coma, además que debió ser intervenido quirúrgicamente. Luego, fue trasladado a una sala de terapia intensiva del Sanatorio Trinidad, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

Pese a la difícil situación, la salud de Marcelo Pereyra evoluciona favorablemente. De hecho, el propio Luciano Pereyra publicó una foto de la Virgen de Luján y dejó un mensaje optimista de cara a lo que viene en la larga recuperación: "¡Los vientos de la fe vuelan a favor!". Luego, el reconocido artista le agradeció a sus seguidores por las palabras de aliento que por estos días le dejan en las redes: "Gracias por tanto amor".

Luciano Pereyra escribió un mensaje tras conocer que su hermano mejora de un ACV.

El día que Luciano Pereyra estuvo al borde de la muerte

El pasado 30 de octubre, jornada en la que también estuvieron presentes invitados e invitadas como Roberto "Coti" Sorokin, Victoria Tolosa Paz, Victoria Braier "Juariu" y Débora Plager, Luciano Pereyra dijo presente en el exitoso programa conducido por Andy Kusnetzoff, en PH Podemos Hablar por Telefe, y reveló cuál fue el grave inconveniente de salud que padeció en 2011, cuando le descubrieron un divertículo en el esófago y cuya operación derivó en un fuerte problema pulmonar que lo dejó realmente muy complicado de salud cuando apenas tenía 30 años. "Es muy raro porque yo no temí por mi vida porque no me di cuenta, pero todo mi entorno sí. Estuve 35 días internado, 10 días en coma farmacológico... No caés de lo que te pasa a vos", comenzó.

Ante la insistencia del conductor de que brindara mayores detalles de la situación que vivió, Pereyra indicó: "Tuve un divertículo en el esófago y es muy raro. Me operaron, pero el líquido fue al pulmón y se me hizo una neumonía. Me operaron del pulmón y estuvo intubado. Fue muy loco". Aun así, el cantante oriundo de Luján (Provincia de Buenos Aires), sostuvo: "Uno se preocupa por tantas cosas... Pero lo importante es que te levantás y podés comer, podés oler, compartir con tu familia. La red social humana es la más importante".