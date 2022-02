El drama familiar de Juana Repetto en medio de su aislamiento por coronavirus: "Hartos"

Luego de que su hijo mayor diera positivo en el test, Juana Repetto se sinceró sobre el complicado momento que atraviesa.

No son días fáciles para Juana Repetto y su familia, ya que se encuentran aislados por coronavirus. Lo cierto es que el hijo menor de la actriz dio positivo en el test, por lo que ella decidió aislarse junto a él y a su hijo bebé, pero pese a intentar ser lo más comprensiva posible, lo cierto es que la situación se complica cada día más.

Juana Repetto suele ser muy activa en sus redes sociales, tanto así que día a día comparte muchas de sus emociones y sus consejos con sus miles de seguidores, quienes se muestran fieles a ella por mostrarse tan natural. Así es como, además de mostrar el lado lindo de ser madre, la hija de Reina Reech no teme enseñar aquellos momentos en donde todo se vuelve difícil de llevar y más con dos niños pequeños. En este marco, luego de unos días de aislamiento junto a Toribio y Belisario, Repetto apareció con un fuerte descargo.

"HARTOS. Toro está desesperado por ver una cara que no sea la mía y por salir de esta casa", comenzó por describir Juana Repetto en sus historias de Instagram. Asimismo, la actriz comentó que le resulta bastante difícil mantener todo baja control como le gustaría, por lo que se dejó llevar por la facilidad que le aportan algunas herramientas, al menos hasta poder recuperarse y dedicar su 100% a los niños. "Le dio duro a las pantallas y se alimentó toda la semana a base arroz, fideos, milanesas y algún tomate. Por suerte, come mucha fruta y eso me deja más tranquila", admitió.

En este marco, Juana Repetto comentó que el virus también la afectó a ella, por lo que se le complica muchísimo estar al pendiente de todo lo que necesitan sus hijos en esos momentos en los que realmente se siente mal. Por este motivo su hijo menor dejó de lado la alimentación complementaria por unos días y solo se alimentó a través de lactancia materna, ya que Juana "no tenía energía para prepararles comida a los dos".

Cabe recordar que el hijo menor de Juana Repetto es fruto de su relación con Sebastián Graivotto, quien aún no presentó síntomas de coronavirus, por lo que no está aislado junto a ellos. Sin embargo, Toribio, es hijo de la actriz únicamente, ya que lo tuvo a través de un proceso de inseminación artificial y decidió criarlo ella sola.

Cuáles son los síntomas de Juana Repetto frente al coronavirus

En este mismo ida y vuelta con sus seguidores, la hija de Nicolás Repetto comentó que, afortunadamente, los tres atravesaban la enfermedad de forma tranquila y sin mayores complicaciones. Incluso, admitió que ella es la única con síntomas y que sus hijos se encuentras perfectos en cuanto a la salud se relaciona.

"Estoy congestionada, lo cual es bastante molesto y con un poco de tos con pollardis. Media caída, es como si tuviera una resaca nivel post casamiento de mi mejor amiga, los pibes joya", aseguró Juana Repetto, quien empieza a mejorar poco a poco.