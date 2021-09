El drama de Horacio, el papá de Jésica Cirio: "No bajo los brazos"

El hombre no habla con su hija, la conductora Jésica Cirio, desde hace casi 10 años y reveló que no conoce a su nieta Chloé.

Horacio Cirio, el mediático papá de la modelo y conductora de televisión Jésica Cirio, reapareció y en una entrevista con Mitre Live confesó que le encantaría recomponer lazos con su hija, con quien no habla desde hace casi 10 años, y conocer a su nieta Chloé. "No bajo los brazos", expresó.

“Es el día a día. Cuesta muchísimo, pero no bajo los brazos”, señaló Horacio al ser consultado por Juan Etchegoyen sobre cómo llega con su economía a fin de mes. Recordemos que años atrás el hombre se hizo fama en los medios como churrero. Fue tal el boom que llegó a grabar el videoclip "El baile del churrito".

Horacio contó que tiene un hijo pequeño que es su motor para enfrentarse a la dura jornada: “Yo tengo un nene que cumplió 10 años y todo es por él. A veces como que me pincho un poquitito, pero él me da la fuerza que necesito para abrir los ojos a la mañana y salir con mi mejor humor y mi mejor sonrisa”. Por otro lado, sobre su relación con Jésica Cirio, confesó que "no le encuentra explicación a la enemistad prolongada".

"Yo estoy seguro de que no le hice nada tan grave más que salir en los medios. No sé si para ella fue un bochorno o no, pero tan grave no fue. Ya van casi diez años que dejó de hablarme y no es fácil. No es una hija a la que la dejás de ver y no la ves más. Yo la veo en todos lados, en una foto en una vidriera, en una revista, en Internet, en la televisión. No me explico cómo puede ser que (Jésica) se haya puesto tan dura conmigo. Me angustia”, confesó.

Sobre su nieta Chloé, hija de su Jésica, reveló que aún no la conoce y que para hacerlo debería pedir visitas legales, y optó por no hacerlo. “Tengo muchas ganas de conocerla, y sinceramente pedir como corresponde un régimen de alguna visita. A veces lo pienso y digo pero, ¿si ellos no me quieren ni ver, los voy a obligar a algo por ley? Por ahí cuando crezca un poquito más, ella misma va a preguntar: ‘¿Qué pasó con mi abuelo?’ Y no sé que le van a decir. No soy una mala persona, para nada”, se sinceró.