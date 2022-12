El drama de El Pepo preso: "me parece oír a los pibes"

El cantante es tratado por "psicólogos y psiquiatras" y continúa preso por la muerte de sus amigos y compañeros de banda.

Miguel Ángel Pierri abogado de Rubén "El Pepo" Castiñeiras reveló que el músico "se despierta de noche porque escucha ruido a chapa" y le "parece oír a los pibes". El cantante fue condenado a cuatro años y siete meses de prisión por el accidente en el que murieron Nicolás Carabajal e ignacio Abosaleh, el 20 de julio de 2019 en la Ruta 63.

"Lo voy a contar ahora porque ya terminó el juicio, pero es algo que nunca dije. 'Pepo' me confesó: 'De noche me despierta el ruido a chapa y me parece oír a los pibes'", señaló Pierri en declaraciones radiales. En esa línea, reveló que el músico es tratado por "psicólogos y psiquiatras, que además de ocuparse del tema de las adicciones de 'Pepo' buscan resolver estas cosas que a él le pasan".

"Me dice: 'Me despierto y pienso en los pibes'. Por eso es importante la asistencia que recibe para tratar de resolver de manera paulatina las consecuencias del accidente", indicó el letrado. En ese marco, afirmó que el juez pidió que le remitan periódicamente todos los informes de terapia de 'Pepo' y resaltó que "los controles son muy estrictos".

Sobre los hechos ocurridos en 2019, Pierri sostuvo que siente "un gran respeto por los jóvenes que eran amigos de 'Pepo' y es terrible lo que les pasó". A la vez que señaló que "hubiera querido, en el marco de esta tragedia, que él pudiera hablar con las familias para pedirles disculpas en forma personal".

"'Pepo' forma parte de esta tragedia, él vivió un calvario. Es todo un consenso de tragedias. Las víctimas son las que murieron, pero 'Pepo' también pudo haber muerto, lo mismo la compañera que viajaba adelante", remarcó.

Del mismo modo, insistió que "con una lluvia intermitente, una ruta mal iluminada, se cruzó un animal y eso está probado", al tiempo que aseguró que esto "fue un accidente culposo y no hubo dolo". "El Pepo" cumple condena en prisión domiciliaria desde noviembre de 2019, situación que Pierri denunció ya que "el Pacto de San José de Costa Rica habla de dos años y un año por complejidad"

Sobre el juicio abreviado, el letrado explicó: "La Fiscalía dispuso seis años, pero no me interesaba porque era la pena máxima de un culposo, para qué abreviar. Después pidieron 5 años y 9 meses, luego 5 años y 3 meses, hasta que llegamos a 4 años y 7 meses en este acuerdo".

"Es más, ofrecimos como muestra de buena voluntad que 'Pepo' no maneje por diez años, Y quedó el acuerdo homologado. Ahora él cumple con un plan de salud para superar el tema de las adicciones y tiene una lenta mejoría en ese aspecto", añadió. Al cantante le restan cumplir un año y un mes de condena.